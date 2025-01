Trisha Gongadi venceu uma tonelada virgem quando a Índia jogou a Escócia por 150 corridas no Super Six of ICC U19 Match Women World World World T20 em Kuala Lumpur, Bayuemas Oval na terça -feira. Trisha jogou uma batida estonteante dos 110 invictos de 59 bolas e se tornou o primeiro jogador que quebrou o século na Copa do Mundo da Mulher Sub -19. Juntamente com a história da história do garoto de 19 anos, ele também se tornou o melhor goleador nas 230 corridas de torneio em cinco partidas.

Trisha e Sanik Chalke alimentavam a Índia para um impressionante 207/1 no total, o que não é apenas o resultado mais alto nesta edição, mas também o segundo mais alto nas duas edições do torneio.

Além do heróico piscar, Trisha mostrou magia com bola quando relatou três gols e perdeu apenas seis marchas em duas marchas. Ela foi chamada de jogadora da partida. Aayushi Shukla também semeou estragos, marcando quatro gols em seus três sacerdotes, quando a Índia jogou a Escócia por 58 em 14 ai para encerrar a vitória em 150 corridas.

A Escócia venceu o arremesso e decidiu recomendar, mas eles estavam rapidamente condenados a se arrepender de suas decisões pela Índia. Os operadores da Kamalini G e da Trisha lançaram uma onda de fronteiras, levando a Índia para 67/0 no final do Powerplay.

O ataque deles não terminou com isso; O casal continuou a foder o campo com as fronteiras, levando a Índia para 104/0 para 10. Kamalini trouxe seu estilo cinquenta com a fronteira antes da Escócia finalmente chegar ao seu primeiro avanço, cortesia de Maceir Maceir.

O casal de abertura indiano estabeleceu um novo recorde da maior parceria nesta Copa do Mundo, reunindo 147 corridas. Então Trisha caiu na história, vencendo a primeira era no torneio para alimentar a Índia com um enorme no total de 207/1.

Antes, a República da África do Sul conquistou a posição mais alta em seu grupo após a partida contra os EUA em Sarawak foi abandonada por causa da chuva. Enquanto isso, Bangladesh encerrou sua campanha em alto nível, levando à vitória dominante de 10-Bram sobre a Índia Ocidental.

