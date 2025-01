Ubisoft revela trailer da história de Assassin’s Creed Shadows!

Grande retorno?

A Ubisoft finalmente revelou o tão aguardado trailer da história de Assassin’s Creed Shadows e os fãs estão adorando. Parece que a Ubisoft pode estar fazendo um dos maiores retornos da indústria de jogos.

Os fãs ficaram um pouco decepcionados com outro atraso no lançamento do jogo, porém agora parece que valerá a pena. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Naoe e Yasuke

Assassin’s Creed Shadows, ambientado durante a era Azuchi-Momoyama do Japão do século 16, incentiva os jogadores a explorar a vida de dois heróis, Naoe e Yasuke, cujos destinos não podem ser separados.

Este jogo tem como pano de fundo o final do período Sengoku no Japão, uma época de convulsão e mudança em que esses personagens desempenhariam papéis fundamentais na condução do país para uma nova era.

Neste trailer, vimos como a história deles irá progredir à medida que ambos enfrentam dificuldades nesta nova era do Japão.

Usuários de mídia social, incluindo @ACFanatic, elogiaram o desenvolvimento do enredo #ACS e disseram que isso os manteve tensos. “A jornada de Naoe e Yasuke parece épica!” @SamuraiGamer comentou: “Adoro o cenário, mas Denuvo?” Sério, Ubisoft? Apesar dos sentimentos contraditórios sobre Denuvo, as expectativas quanto à profundidade narrativa do jogo e ao cenário histórico no Japão permanecem altas.

Muitos fãs tiveram dúvidas quando o jogo foi adiado mais uma vez e se perguntaram se a Ubisoft conseguiria lançar o jogo ou não. A Ubisoft levou essas coisas a sério e realmente criou um ótimo trailer para a história do jogo. Minhas esperanças em Assassin’s Creed Shadows são muito altas e podem não me decepcionar. As pré-encomendas do jogo também começaram e o jogo será lançado em 20 de março de 2025.

Aqui está o que os fãs podem esperar de Assassin’s Creed Shadows:

Alterne entre os dois protagonistas. Naoe e Yasuke a qualquer momento durante o jogo normal.

Observe que as acrobacias sutis de Naoe permitem que ele alcance áreas mais altas, enquanto a força de Yasuke permite que ele ultrapasse limites.

O novo recurso de gancho permite exploração dinâmica e mortes.

A mecânica de Observação destaca seu objetivo e pontos de interesse para ajudá-lo em seu caminho.

A utilização das informações adquiridas pode gerar conflitos nas conversas.

Os jogadores podem recrutar e treinar aliados em Esconderijos, que servem como bases personalizáveis ​​para sua crescente rede de assassinos.

O que você acha do novo trailer da história de Assassin’s Creed Shadows? Você acha que a Ubisoft poderia voltar com este jogo? Deixe-nos saber na seção de comentários.

