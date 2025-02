UCLA Bruins vs. Michigan State Spartans Live Transmission Information, Horário de início, canal de televisão: como assistir ao basquete da NCAA na televisão, transmitir online

Quem está tocando

Michigan State Spartans @ Ucla Bruins

Registros atuais: Michigan State 18-3, UCLA 15-6

Temos outro confronto emocionante do Big Ten no tempo desde os espartanos do estado de Michigan e os Bruins da UCLA estão prontos para dar uma dica às 22:00 ET na terça -feira em Pauley Pavilion. Ao deixar uma perda em um jogo, os espartanos deveriam vencer, agora eles enfrentam a tarefa mais desencorajadora de demonstrar contra probabilidades desfavoráveis.

O estado de Michigan provavelmente vai ao confronto com um chip no ombro, considerando que a USC acabou de terminar a sequência de 13 jogos da equipe no sábado. Os Trojans caíram 70-64.

O lado perdedor foi dirigido por Jeremy Fears Jr., que marcou 12 pontos, juntamente com seis assistências e dois assaltos.

Enquanto isso, a UCLA entrou em sua inclinação com o Oregon na quinta -feira com quatro vitórias consecutivas, mas entrará em seu próximo jogo com cinco. Eles colocaram os patos doía por uma soma de 78-52. Os Bruins se acostumaram a varrer seus oponentes da quadra, já que agora venceu oito jogos por 24 pontos ou mais nesta temporada.

A UCLA conquistou sua vitória no fundo de vários jogadores -chave, mas foi Eric Dailey Jr. na frente que tinha 8 por 9 no caminho para 21 pontos. O desempenho dominante também deu a Dailey Jr. uma nova porcentagem de metas de campo (88,9%). Outro jogador que fez a diferença foi Tyler Bilodeau, que tinha 5 por 8 no caminho para 15 pontos mais seis rebotes.

A derrota do estado de Michigan terminou uma série de quatro vitórias e as levou para 18-3. Quanto à UCLA, sua vitória foi sua terceira consecutiva em casa, que promoveu seu recorde de 15 a 6.

O concurso de terça -feira está emergindo como uma partida equivocada: o estado de Michigan está quebrando o vidro nesta temporada, após média de 40,5 rebotes por jogo. No entanto, é uma história diferente para a UCLA, já que eles têm apenas uma média de 32,6. Dada a considerável vantagem do estado de Michigan nessa área, a UCLA precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

Enquanto apenas o estado de Michigan estava no comando de seus fãs na última vez em que jogaram, nenhuma das equipes conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, a UCLA é a favorita nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 2,5 pontos. Este concurso será o sétimo consecutivo como os favoritos (até agora nesta seção, eles são 3-2-1 contra a propagação).

A UCLA é um pequeno favorito de 2,5 pontos contra o estado de Michigan, de acordo com o mais recente Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Bruins como o favorito de 3,5 pontos.

O Over/Under é de 139 pontos.

O estado de Michigan venceu 2 de seus últimos 3 jogos contra a UCLA.