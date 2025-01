UCLA Bruins vs. Oregon Ducks: como ver o basquete da NCAA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

A UCLA e o Oregon apresentaram o jogo, mas suas ofensas certamente não. A UCLA tem alguma almofada, pois atualmente lidera o Oregon 40-26.

A UCLA entrou no jogo depois de vencer quatro seguidas e é apenas metade da outra. O Five fará isso, ou o Oregon dará um passo à frente e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Oregon Ducks @ Ucla Bruins

Registros atuais: Oregon 16-4, UCLA 15-6

Como olhar

Quando: Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 22:30 ET

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 22:30 ET Onde: Pauley Pavilion – Los Angeles, Califórnia

Pauley Pavilion – Los Angeles, Califórnia TV: Fox Sports 1

Fox Sports 1 Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: US $ 5,97

O que saber

Oregon e UCLA são um até 5-5 um contra o outro desde março de 2021, mas não por muito tempo. Ambos enfrentarão uma grande batalha das dez às 22:30 ET na quinta -feira em Pauley Pavilion. Passando uma perda em um jogo que se esperava de ganhar os Ducks, agora enfrentar a tarefa mais desencorajadora para provar seu valor contra probabilidades desfavoráveis.

No sábado passado, o Oregon ficou aquém contra o Minnesota e caiu 77-69.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram sua parte de performances impressionantes. Um dos melhores vinhos de Brandon Angel, que ganhou 18 pontos, além de cinco rebotes. O desempenho dominante também deu a ele uma nova corrida em três (três). Outro jogador que fez a diferença foi TJ Bamba, que tinha 5 por 8 no caminho para 15 pontos mais dois assaltos.

Oregon lutou para recuperar a bola e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Essa é a menor quantidade de rebotes ofensivos que foram publicados desde janeiro de 2024.

Enquanto isso, a UCLA entrou em seu concurso na segunda -feira com três vitórias consecutivas … mas elas saíram com quatro. Eles deixaram o topo contra os Trojans para uma pontuação de 82-76.

O sucesso da UCLA foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores darem um passo à frente, mas Aday Mara liderou a carga ao cair um dobro em 12 pontos e 11 rebotes. Mara também está em um rolo quando se trata de blocos, já que agora publicou dois ou mais nos últimos três jogos que jogou. Eric Dailey Jr. foi outro jogador importante, indo de 6 por 10 a caminho de 16 pontos, mais seis rebotes e dois assaltos.

A perda do Oregon encerrou uma série de quatro vitórias consecutivas e as levou para 16-4. Quanto à UCLA, sua vitória aumentou seu recorde para 15-6.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, já que as duas equipes são algumas das equipes mais altas da liga. O Oregon não teve problemas para aumentar a pontuação nesta temporada, tendo em média 77,9 pontos por jogo. No entanto, não é como se as lutas da UCLA nesse departamento, uma vez que elas têm uma média de 75,9. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Enquanto apenas o Oregon cuidou de seus fãs da última vez que jogaram, nenhuma das equipes conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, a UCLA é a favorita nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 4,5 pontos. É possível que valha uma aposta rápida, pois eles cobriram a propagação nas últimas seis vezes em que jogaram o Oregon.

Chance

A UCLA é a favorita de 4,5 pontos contra o Oregon, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Bruins como o favorito de 3,5 pontos.

O Over/Under é de 140,5 pontos.

O Over/Under é de 140,5 pontos.

História da série

A UCLA e o Oregon têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.