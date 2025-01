UCLA Bruins x Iowa Hawkeyes: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, a UCLA parece muito melhor hoje em casa. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram Iowa por 57-24.

A UCLA já tem seis vitórias incríveis nesta temporada, mas por que parar por aí? Salvo uma recuperação estranha, em breve comemorarão mais uma grande vitória no vestiário.

Quem está jogando

Iowa Hawkeyes @ UCLA Bruins

Registros atuais: Iowa 12-5, UCLA 11-6

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big Ten agendado quando Iowa Hawkeyes e UCLA Bruins se encontrarem às 21h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira no Pauley Pavilion. Os Hawkeyes sabem colocar pontos no placar (o time terminou com 82 pontos ou mais nos últimos sete jogos), então espero que os Bruins gostem de um bom desafio.

Iowa chega ao confronto de sexta-feira depois de superar impressionantes 161,5 pontos acima/abaixo com apostadores definidos para seu último jogo contra o USC. Iowa caiu 99-89 para a USC na terça-feira. Apesar de aumentar o placar ainda mais do que no jogo anterior, no sábado (85), os Hawkeyes ainda tiveram que arcar com a derrota.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Owen Freeman, que acertou 11 de 14 e marcou 23 pontos, mais seis rebotes e dois bloqueios. Ele está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em três jogos consecutivos. Payton Sandfort foi outro jogador importante, fazendo 6 de 11 rumo a 20 pontos.

Iowa lutou para recuperar a bola no ataque e terminou o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Esse é o menor número de rebotes ofensivos registrados desde março de 2024.

Enquanto isso, a recente queda da UCLA ficou um pouco mais difícil na segunda-feira, após a quarta derrota consecutiva. Eles levaram uma rebatida de 75-68 na coluna de derrotas nas mãos de Rutgers. Os Bruins não corresponderam ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

Assim como Iowa, a UCLA perdeu apesar de ver resultados de vários jogadores. Eric Dailey Jr. liderou o ataque, acertando 8 de 15 a caminho de 16 pontos. Dailey Jr. teve alguns problemas para se equilibrar contra o Maryland na sexta-feira, então este foi um passo na direção certa. Outro jogador que fez a diferença foi Kobe Johnson, que acertou 5 de 8 e somou 13 pontos mais dois roubos de bola.

Iowa caiu seu recorde para 12-5 com a derrota, que foi a quarta consecutiva na estrada desde a temporada passada. Quanto à UCLA, sua derrota caiu para 11-6.

Iowa espera vencer as probabilidades na sexta-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Os apostadores que os escolhem contra o spread têm alguma confiança (para dizer o mínimo), já que a equipa está numa sequência de três jogos sem cobertura quando joga como azarão.

Chance

UCLA é uma sólida favorita de 7 pontos contra Iowa, de acordo com o último relatório probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Bruins como favoritos de 6,5 pontos.

O acima/abaixo é de 152,5 pontos.

