UCLA, Carolina del Sud, Texas, Notre Dame in cima al primo torneo femminile

UCLA, Carolina del Sud, Texas e Notre Dame sarebbero i semi numero uno del torneo NCAA femminile se fosse iniziato ora.

Il comitato di selezione di basket NCAA ha rivelato le squadre domenica nei 16 migliori semi del torneo NCAA del 2025.

“Eravamo abbastanza sicuri di avere le quattro giuste in una fila”, ha detto all’Associated Press in un’intervista telefonica Derita Dawkins, presidente della selezione di basket femminile NCAA.

Al di fuori delle prime quattro squadre c’erano USC e LSU. I Trojan hanno dato una sconfitta per la prima stagione dell’UCLA giovedì.

I primi 16 semi della squadra 68 sono ospitati dalle partite del primo e del secondo turno e i tour regionali vengono giocati su due siti neutrali nel terzo anno consecutivo. Spokane, Washington, ospita metà di Sweet 16 e Birmingham, in Alabama, ospita altre otto squadre.

L’UCLA e Notre Damen sono stati previsti per essere uno dei migliori semi nella zona di Spokane, con la Carolina del Sud e il Texas a Birmingham. I Bruins erano generalmente semi n. 1, il che significa che potrebbero avere partite di venerdì-domenica il secondo fine settimana, il che dà loro un giorno di riposo in più prima delle Final Four.

Collegare l’UCLA alla staffa c’era il n. 2 semi LSU, n. 3 Semi Duca e semi n. 4 Tennessee .

L’LSU è stato trasferito da un’area diversa per garantire che i principi di mantenere le prime quattro squadre fossero protette alla conferenza in diverse regioni. Alcune altre scuole sono state anche spostate, il che è più un problema in questa stagione a causa della morte di Pac-12, lasciando solo quattro conferenze elettriche.

Tra i primi 16 c’erano sei scuole SEC.

Le battaglie irlandesi non avrebbero NO. Stato nazionale E Kentucky nel loro dispositivo di fissaggio. Ciò avrebbe potenzialmente costituito i due migliori giocatori dei due paesi del paese, i due giocatori di Trojan Juju Watkins e Notre Damen Hannah Hidalgo.

Altre migliori squadre nell’area della Carolina del Sud erano i semi n. 2 Stato della Carolina settentrionale – TCU E Oklahola . Il Texas è associato ai semi n. 2 Uonn – Carolina del Nord E Stato dell’Ohio .

Dawkins ha riferito che il Texas è stato dato un cenno a Notre Dame come terzo seme numero 1 totale, poiché Longhorn ha 10 vittorie nelle sei migliori squadre (vittoria del quadrante 1).

Squadre appena fuori dai primi 16 Alabama Baylor, Stato del Michigan Sii Miss e Vergine occidentale .

Final Four si giocherà a Tampa, in Florida, il 4 aprile, e il campionato NCAA è due giorni dopo.

Durante la stagione, NCAA ha fatto una prima foto di dove potrebbero essere una notte di scelta. La rivelazione di domenica non ha influenzato i giochi previsti lo stesso giorno, tra cui la Carolina del Sud, che ospita UCononn e Texasia in visita a LSU.

“Siamo sempre alla ricerca di chi rompe la parentesi”, ha detto Dawkins, ridendo dei grandi giochi giocati domenica.

L’NCAA avrà un’altra rivelazione il 27 febbraio prima che i semi effettivi vengano annunciati il ​​16 marzo.

Reporting Associated Press.

