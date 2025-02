UCLA Edges n. 9 Michigan State 63-61 di fronte a Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar

Eric Dailey Jr. ha fatto due difensori del cestino di viaggio per più di 7 secondi, aumentando la feroce battaglia dell’UCLA alla vittoria n. 9 di 63-61 contro lo stato del Michigan martedì sera.

Skyy Clark ha segnato 14 punti e Tyler Bilodeau ha aggiunto 13 Bruins (17-6, 8-4 Big Ten), che ha vinto il sesto di fila e il quinto contro la squadra collocata.

Jaden Akins ‘ Potenziale vincitore del gioco 3-pointer Pompom rimbalzò sulla parte anteriore del bordo nel tempo e si inchinò di dolore. La Hall of Famer e il Magic Johnson dello stato del Michigan erano in piedi per l’ultimo secondo.

Akins ha guidato gli Spartani (18-4, 9-2) con 15 punti, il loro unico marcatore a due cifre.

Il gioco è stato legato tre volte negli ultimi sette minuti dopo che Bruins ha fatto saltare il vantaggio di 11 punti e la Hall of Famer Kareem Abdul Jabbar.

Legato 61-61, Jaxon Kohler rimase in corsia, prese il recupero offensivo e rimase a 23 secondi.

Garanzia

Michigan State: gli Spartani spazzavano le loro visite di Los Angeles, perdendo a 70-64 USC per porre fine alla serie vincente. Ancora una volta, hanno lottato offensivo e il loro tiro a 3 punti è ancora individuato.

UCLA: Bruins è migliorato a 6-1 nei giochi decisi da cinque punti o meno. Hanno guarito 12-1 a casa.

Un momento importante

Lazar Stefanovic dell’UCLA ha colpito il vantaggio di 61-59 a 3-pointer prima che Kohler lo legasse. Bilodeau e Aday Mara hanno perso entrambi, ma gli Spartani hanno girato la palla con un colpo di 1:13 a sinistra.

Tastiera

I Bruins erano da 0 a 10 in un periodo di sette minuti e mezzo quando furono attraversati 13-4 e gli Spartani portarono 59-58.

Prossimo

Il Michigan State ospita l’Oregon sabato. L’UCLA ospita l’evento Penn State sabato per completare una casa a tre giochi.

Reporting Associated Press.

