Uconn montando o comício no segundo tempo para evitar o desconforto de Villanova, já que Dan Hurley diz que a temporada estava pendurada na balança ‘

A UConn converteu um déficit de 14 pontos no segundo tempo, com uma vitória por 66 a 59 sobre Villanova no Hall de terça-feira. A vitória, que parecia muito duvidosa depois de ficar atrás de 53-39 com menos de 12 minutos para jogar, chegou graças a uma corrida de 27-6 para fechar o jogo para os Huskies liderados por uma explosão de 16 pontos na segunda metade do primeiro ano Alunos Liam McNeeley.

O técnico da UConn, Dan Hurley, não é conhecido por ser dramático de forma alguma, ele disse, após o jogo que sentiu que a temporada da UConn estava “pendurada em equilíbrio”, já que perdeu 14 pontos em casa nos Wildcats. Sua resposta mostrou uma luta quando “eles poderiam ter perdido aos 18 anos, colocados na cauda e resgatados” depois que as coisas não chegaram a grande parte do jogo tarde, disse Hurley.

“Isso pode ser galvanizando para nós”, disse ele. “Assim como mostramos muito coração. Abaixo de 14, com 12 para restantes. Meninos e (Liam) McNeeley, Tarris Reed, Hassan Diarra, Just Ball, Jaylin Stewart … eles não nos deixaram perder.”

Nada correu bem para a UConn mais cedo e tudo parecia estar quebrando o caminho de Villanova. Os gatos de Monteses visitantes fizeram cinco dos 10 3 3 no primeiro tempo e mantiveram a UConn a 1 de 9 tiros à distância no mesmo período.

Isso continuou no segundo tempo até McNeeley, que teve 16 de seus 20 pontos nos últimos 16 minutos, derrubou um interruptor e fez uma vitória na UConn. Bangus, lances livres, rebotes, assaltos, qualquer que seja, McNeeley estava fazendo isso. Ele e a energia e o físico do grande homem Tarris Reed mudaram o impulso no tempo intestinal.

McNeeley terminou com 20 pontos e sete placas enquanto passava 9 de 9 da linha de lance livre. Reed marcou 13 pontos em oito tentativas de tiro e liderou a equipe com nove rebotes. Esse foi o melhor jogo de pontuação de Reed e seus terceiros maiores rebotes no Big East Play.

A UConn entrou no dia em que uma semente projetada no último grupo de Jerry Palm, atolou em parte por uma derrota brutal quad 3 para Seton Hall durante o fim de semana, então uma vitória sobre os Wildcats faz os Huskies passarem do retorno na direção certa. Seu currículo está perigosamente próximo ao território da bolha de uma equipe que venceu os dois últimos campeonatos, mas eles provavelmente são favorecidos em quatro dos cinco jogos seguintes para fechar a temporada regular.

Então é Maduro de marçoOnde as coisas tendem a ir para a UConn.

“Essa equipe precisa encontrar uma maneira de terminar forte”, disse Hurley. “O UConn começa a jogar muito bem em março. Então, podemos chegar aqui até tarde, conseguir algo daquela magia de março que tendemos a ter aqui?”