UCSB Gauchos x UC Davis Aggies: como assistir, programação, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

UC Davis Aggies @ UCSB Gaúchos

Registros atuais: UC Davis 10-8, UCSB 12-5

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big West agendado com o início dos UCSB Gauchos e UC Davis Aggies às 16h00 horário do leste dos EUA no sábado, no Thunderdome. Os gaúchos entram aquecidos no jogo, tendo vencido os últimos cinco jogos.

A UCSB certamente tornou tudo emocionante na quinta-feira, mas eles conseguiram escapar com uma vitória por 66-63 sobre a UC Riverside. Para quem acompanha em casa, essa é a vitória mais próxima que os gaúchos conquistaram contra os Highlanders desde 25 de janeiro de 2020.

Enquanto isso, UC Davis venceu Cal Poly por 65-54 na quinta-feira.

O UCSB está em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos oito confrontos, dando um bom impulso ao seu recorde de 12-5 nesta temporada. Quanto ao UC Davis, a vitória encerrou uma seca de três jogos fora de casa e os colocou em 10-8.

Esta competição parece ser incrível: UCSB tem sido incrivelmente preciso nesta temporada, acertando 47,9% de seus arremessos de campo por jogo. No entanto, a história é diferente para o UC Davis, já que eles acertaram apenas 40,7% de seus field goals nesta temporada. Dada a vantagem considerável da UCSB nessa área, a UC Davis terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

UCSB perdeu para UC Davis em sua partida anterior em dezembro de 2024, caindo por 71-60. A UCSB terá mais sorte em casa do que fora de casa?

História da série

UCSB venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra UC Davis.