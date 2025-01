Udinese vs como previsão de comance, alinhamentos, dicas de apostas e cotas

Os anfitriões procuram os três pontos contra uma Roma cheia na série A.

Os udineses enfrentarão como Roma em sua próxima série na série em 2024-25 em 26 de janeiro. Roma e Udinese estão próximos um do outro na classificação da liga e estarão interessados ​​em adicionar três pontos. Os udineses receberão Roma e aguardarão um resultado positivo. Os anfitriões e Roma adicionam sete vitórias em 21 jogos da série a esta temporada.

Os udineses só conseguiram uma vitória nos últimos cinco jogos. Os anfitriões terão menos confiança, pois foram derrotados como em seu último jogo. Com sua forma atual, não parece uma equipe forte e até agora também sofreu 32 gols na série A.

A Roma procura recuperar sua forma após sua derrota por 1 a 0 contra o Alkmaar em seu partido da Liga Europa. Nenhum dos jogadores de Roma colocou seu nome nos minutos. Mas os visitantes conquistaram três vitórias nos últimos cinco jogos da série A. Com uma vitória, eles receberão os três pontos, mas permanecerão no mesmo lugar. Os udineses perderam seu último jogo da Série A contra Roma nesta temporada.

Começo:

Domingo, 26 de janeiro, 19:30 IST

Localização: Bluenergy Stadium, Udine, Itália

Forma:

Udinese: wdddl

AS Roma: Dwdwl

Jogadores a seguir

Alexis Sanchez (Udinese)

Alexis Sánchez, um atacante muito capaz, jogou um total de quatro jogos com os udineses nesta temporada. Ele ainda não marcou na temporada 2024-25 com os udineses. Para a partida Udinese vs Roma, Alexis Sánchez pode ser um jogador importante para seu time.

Paulo Dybala (como Roma)

Quando se trata de jogadores confiáveis, como a Roma não tem uma opção melhor do que o internacional argentino Paulo Dybala. De suas habilidades de ataque às suas habilidades para criar peças, Dybala pode ser um jogador importante para Roma. O atacante argentino marcou cinco gols na temporada 2024-25 da série A até agora, mas procura dar um passo à frente. Com uma oportunidade perfeita, você pode ajudar suas equipes a derrotar seus oponentes.

Dados da parte

Como a Roma conquistou sete vitórias em seus últimos nove jogos sobre Udinese na série A.

Roma está invicto em 10 de seus últimos 12 jogos fora de casa contra Udinese na série A.

Como a Roma venceu sua última partida da liga contra Gênova e só uma vez alcançou dois triunfos consecutivos na edição de 2024-25 da série A.

Udinese vs como ciganos: conselhos de apostas e probabilidades

AS Roma ganhará @13/10 Betfair

Metas menores que 3,5 @2/7 Betfair

Paulo Dybala marcará @13/2 BET SKY

Notícias sobre lesões e equipamentos

Os ciganos visitantes não poderão contar com os serviços de Bryan Cristante. Houve relatos de seu retorno, mas ainda não está confirmado.

Maduka Okoye, Kingsley Ehizibue e LaUtaro Giannetti não farão parte do pedido udineso para a série A contra a AS Roma devido a lesões.

Frente a frente

Total de correspondências: 47

Udinese venceu: 10

AS Roma venceu: 31

Desenha: 6

Alinhamento planejado

Udinese (3-5-2)

Sava (GK); Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sánchez

Roma (3-5-2)

Svilar (GK); Mancini, Hummels, Ascoka; Saelemaekers, Kone, Paredas, Pellegrini, Tasende; Dybala, o Shaarawy

Previsão de festas

Como os ciganos certamente alcançarão uma vitória sobre os udineses. Suas colisões passadas dizem que Roma teve vantagem da maioria das vezes. É possível que os visitantes não deixem o objetivo de zero, mas certamente eles se abrirão para Udinese pela segunda vez na temporada 2024-25.

Previsão: Udinese 1-2 como Roma

Teledifusão

Índia – Galaxy Racer World (GXR)

Reino Unido – TNT Sports 2

Estados Unidos: Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

