UEFA Champions League: Em que cidade Man City, Liverpool, Barcelona, ​​​​​​Bayern, PSG e outros devem disputar a oitava jornada?

À medida que a fase do campeonato chega ao fim, ainda há muita confusão que acontecerá no jogo da Liga dos Campeões. Apenas Barcelona e Liverpool garantiram seus lugares entre os oito primeiros e os colocaram automaticamente nas oitavas de final, mas muitas equipes tentarão se juntar a eles. Também se pretende manter-se na metade inferior da tabela, onde Manchester City e Paris Saint-Germain estão contra eles e, em caso de derrota, podem ficar de fora olhando para a fase de eliminação. Com todos os jogos começando às 15h (horário do leste dos EUA) na quarta-feira, 29 de janeiro, o caos estará à mostra, mas vamos dar uma olhada no que alguns dos times notáveis ​​precisam para encerrar a fase da liga.

Liverpool

Posição da mesa: Primeiro

Agulhas: 21

Adversário da oitava jornada: PSV

O que é necessário: Único time atualmente com sete vitórias perfeitas em sete jogos, não houve ninguém que tenha conseguido impedir os Reds de Arne Slot na Liga dos Campeões. Enfrentando o PSV, o Liverpool será o favorito, pois basta um apelo para garantir a parte inferior da tabela na primeira fase do campeonato, garantindo o primeiro lugar na fase de mata-mata. Do domínio de Mohamed Salah às contribuições importantes de jogadores como Diogo Jota e Darwin Núñez, o Liverpool nunca pode ser considerado fora de uma partida e ninguém vai querer enfrentá-los nas oitavas de final, onde já garantiu a sua vaga. Não poderia ser um elenco da UCL muito melhor para os Reds, mas terminar as coisas com o pé direito é a chave para o impulso.

Barcelona

Posição da mesa: Segundo

Agulhas: 18

Adversário da oitava jornada: Atalanta

O que é necessário: Os homens de Hansi Flick tiveram um desafio bastante difícil para encerrar a fase da liga UCL recebendo o Atalanta em casa. Embora o seu lugar entre os oito primeiros já esteja garantido, o Barcelona ainda vai querer vencer este confronto porque com uma vitória e uma derrota para o Liverpool, o Barça pode terminar no topo da tabela devido ao saldo de gols. Time com maior pontuação na Liga dos Campeões até o momento, o ataque do Barcelona tem sido liderado por Robert Lewandowski e Raphinha, colocando números corruptos para além dos times em seu caminho. A Atalanta também tem sido uma das melhores equipas defensivas, mas parar o Barcelona é algo que as equipas não têm conseguido fazer. No único jogo da última jornada com duas equipas actualmente entre os oito primeiros, haverá motivos de sobra para ficarmos atentos.

Arsenal

Posição da mesa: Terceiro

Agulhas: 16

Adversário da oitava jornada: Girona

O que é necessário: Com 16 pontos garantidos, os Gunners podem garantir uma vaga entre os oito primeiros sem vencer, mas pelo menos um empate garantirá uma vaga direta nas oitavas de final. Apesar de permitir apenas dois gols em jogos da UCL, o Arsenal conseguiu perder uma partida e empatar outra, caso contrário também estariam na corrida pelo primeiro lugar. Isso não importa quando tudo estiver dito e feito, considerando que Mikel Arteta pelo menos alcançou o objetivo de levar seu time ao mais alto possível, mesmo sem Bukayo Saka. Os nocautes serão onde a coisa se tornará real, mas basta chegar lá para ter uma chance.

Enterrar

Posição da mesa: Sala

Agulhas: 16

Adversário da oitava jornada: Mônaco

O que é necessário: Assim como o Arsenal, uma vitória ou um empate questionam a sua posição entre os oito primeiros da tabela. O problema é se o Mônaco também buscará a vitória para tentar manter o resultado de oito anos, já que é uma das seis equipes com 13 pontos que podem causar o caos no último dia. O Inter transformou a UCL em um relógio decisivo e venceu quase todos os jogos por 1 a 0. Marcaram oito gols e sofreram apenas um em cada sete jogos, mas o importante nos últimos tempos é que Lautaro Martínez voltou ao seu melhor. O atacante argentino marcou ou deu assistência em seis jogos consecutivos e será examinado para descer ao Mônaco e encerrar o trabalho.

Milão

Posição da mesa: Sexto

Agulhas: 15

Adversário da oitava jornada: Dínamo Zagreb

O que é necessário: A montanha-russa de uma campanha que começou com Paulo Fonseca como técnico e agora vê Sergio Concicao supervisionando o time não atrapalhou as chances do Milan na Liga dos Campeões. A sua defesa deixou muito a desejar, mas os golos de Christian Pulisic garantiram que, desde que o Milan vença, já passa das eliminatórias como uma equipa superior. Com um empate, também pode garantir a sua vaga com alguma ajuda, mas é aí que o saldo de apenas quatro gols pode complicar as coisas. Equipes como Leverkusen, Aston Villa e Monaco podem facilmente superar isso, e com tantas equipes empatadas com 13 pontos, não há razão para deixar isso ao acaso, pois enfrentam uma equipe de Zagreb que sai com uma derrota na partida.

Bayern de Munique

Posição da mesa: 15

Agulhas: 12

Adversário da oitava jornada: Bratislava eslovena

O que é necessário: Bem, é claro que o Bayern precisa de vencer, e a menos que os Walkers enfrentem o Slovan Bratislava, eles o farão, mas esta é uma excelente imagem do novo formato da UCL. Uma equipe como o Bayern teria facilmente terminado entre os dois primeiros do grupo, mas depois de sofrer uma derrota surpresa para o Feyenoord, os homens de Vincent Kompany lutarão pelo Top Oito para garantir uma vaga diretamente nas oitavas de final, mas com uma grande vitória suficiente e grande o suficiente e grande o suficiente. Ajuda em outros lugares, ainda é possível chegar aos oito primeiros com 16 pontos. Tudo o que o Bayern pode fazer é controlar o que tem pela frente e terminar o mais alto que puder na tabela. O Slovan está permitindo mais de três gols por jogo na UCL, então as chances são de que a diferença de mais seis gols do Bayern aumente significativamente.

real Madrid

Posição da mesa: 16

Agulhas: 12

Adversário da oitava jornada: Plugue

O que é necessário: Quando o Real Madrid enfrenta dificuldades no início do jogo da UCL, é aí que o mundo precisa estar atento, porque eles são mais perigosos quando é mais importante. Esta equipe não ganhou cinco dos últimos 10 títulos da Liga dos Campeões por acidente e, embora tenha uma chance de chegar aos oito primeiros com uma vitória, o Real Madrid tem mais chances de estar na fase de playoffs como equipe do que qualquer outra equipe. quero enfrentar. Kylian Mbappe registrou seu primeiro hat-trick pelo clube no momento certo, já que será procurado por qualquer glória que eles possam tornar realidade nesta temporada. O Los Blancos não estará preocupado, apesar do seu desempenho nesta fase.

Juve

Posição da mesa: 17

Agulhas: 12

Adversário da oitava jornada: Benfica

O que é necessário: Das equipes com 12 pontos, a Juventus pode ser a que tem menos chances de terminar entre os oito primeiros devido aos problemas de pontuação. Randal Kolo Muani foi contratado para ajudar a resolver essas questões, mas não pode disputar a Liga dos Campeões até a fase de mata-mata por já estar inscrito no PSG. Diante de um Benfica que também precisa de uma vitória para chegar ao palco, este será tudo menos um jogo fácil para os comandados de Thiago Motta, que já estão qualificados, mas precisam de ajuda para ir mais longe.

Paris Saint-Germain

Posição da mesa: 22º

Agulhas: 10

Adversário da oitava jornada: VFB Estugarda

O que é necessário: O PSG conquistou uma grande vitória sobre o Manchester City, mas isso não significa que ainda esteja fora de perigo. Com apenas 10 pontos, tem o controle do seu destino, mas só pode garantir a fase de mata-mata com uma vitória. O Stuttgart está em crise desde o início da fase do campeonato, o que significa que este pode ser um jogo fascinante na Alemanha. O vencedor fará os nocautes, mas o perdedor precisará da ajuda de quem está ao seu redor. A nova contratação, Khvicha Kvaratskhelia, também não poderá jogar no lugar de Luis Enrique até à fase a eliminar, pelo que certamente irá ao PSG para fazer o trabalho.

Cidade de Manchester

Posição da mesa: 25

Agulhas: Oito

Adversário da oitava jornada: Clube Brugge

O que é necessário: As apostas não poderiam ser maiores para a equipa de Pep Guardiola. O Manchester City estava entre os principais candidatos à conquista da Liga dos Campeões e abriu-se por fora olhando para a tabela. O objetivo pode ser simples, mas este é um lado onde a execução tem sido um problema. Se o City derrotar o Brugge, passa para a próxima fase e, jogando em casa, espera-se que faça exatamente isso, mas a defesa desabou mesmo com possíveis três gols nesta competição para reduzir os pontos. Se o Brugge vencer também estará na fase a eliminar, algo que Christos Tzolis terá em mente ao liderar o ataque no Etihad Stadium na quarta-feira. A pressão está toda sobre a cidade.