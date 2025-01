UFC 311 – Anteprima di tutti i 14 incontri sulla scheda Makhachev vs Carukyan 2

Il piano era quello di fare una buona prima impressione nel 2025 facendo del tuo meglio. L’UFC darà il via al programma pay-per-view di quest’anno con una card a due titoli con protagonista il miglior combattente di MMA.

Questo per quanto riguarda i piani migliori.

Islam Makhachev, no. 1 nella classifica pound-for-pound di ESPN, difenderà il suo campionato dei pesi leggeri nell’evento principale di UFC 311 sabato (22:00 ET, ESPN+ PPV), ma invece di combattere in una rivincita con Arman Tsarukyan, Makhachev (26 -1). affronterà il sostituto Renato Moicano dopo che Tsayukyan si è infortunato alla schiena giovedì sera.

Per un campione che ha vinto 14 incontri consecutivi ed è il campione attuale in carica da più tempo nella UFC, questo è un significativo downgrade nella sfida. Tsarukyan ha vinto le sue ultime quattro vittorie ed è 9-1 dopo la sconfitta per decisione unanime contro Makhachev al suo debutto in UFC nel 2019. È il n. 2 nella classifica dei pesi leggeri di ESPN, subito dietro Machachev, mentre Moicano (20-5-1) è molto indietro. giù al numero 7.

Makhachev era già il favorito nelle scommesse per conservare la sua corona, ma le sue probabilità sono aumentate a 13 a 1 su ESPN BET venerdì pomeriggio.

Sabato 18 gennaio, Intuit Dome, Inglewood, California

• Scheda principale: 22:00 ET su ESPN+ PPV

• Partite preliminari: 20:00 su ESPNEWS/FX/Disney+/ESPN+

Ecco perché all’UFC piace riempire i suoi pay-per-view con molteplici combattimenti per il titolo. L’evento principale tra il campione maschile dei pesi gallo Merab Dvalishvili e il 18-0 Umar Nurmagomedov offre un diverso tipo di svolta nelle quote di scommessa.

Dvalishvili (18-4) metterà in gioco la sua cintura come perdente di +230 nonostante abbia ottenuto 11 vittorie consecutive. Quanto sono insolite queste probabilità? Non senza precedenti, ma vicino. Solo una precedente campionessa UFC – il peso paglia Carla Esparza (+280), che difendeva contro Zhang Weili nel 2022 – era +250 o superiore nei 18 anni in cui ESPN Research ha monitorato le probabilità. (Ciò non conta le difese del titolo contro i campioni ad interim o le rivincite di detronizzati sconvolti.)

Oltre ai due incontri per il titolo, UFC 311 presenterà anche uno scontro tra ex campioni come Jiří Procházka (30-5-1) e Jamahal Hill (12-2) che si batteranno per una posizione tra i contendenti dei pesi massimi leggeri. Entrambi vogliono tornare in cima alla montagna, ma c’è posto solo per uno. chi sarà?

Questi tre incontri stanno sopra tutti gli altri nella carta di questo fine settimana. Ma come si comporta nel complesso lo schieramento combattente? Ecco una panoramica.

Le cose belle accadono in tre

Campionato dei pesi gallo maschile: Merab Dvalishvili (c) vs. Umar Nurmagomedov

Nurmagomedov ha combattuto sei volte nell’UFC e non è mai stato abbattuto. Tuttavia, solo due dei suoi avversari ci hanno provato e sono andati 0 su 3. Quindi diciamo solo che la sua difesa dai takedown è in gran parte non testata, al di fuori di una palestra di allenamento piena di lottatori d’élite del Daghestani. La preparazione di Nurmagomedov per il ritiro sarà messa alla prova da Dvalishvili, che ha giocato tutte le sue 13 partite nell’Ottagono tranne una e ha raggiunto la doppia cifra quattro volte. Uno di questi incontri è stato contro l’ex campione Peter Yan nel 2023, che ha rinunciato a 11 takedown – in 49 tentativi! Sì, “The Machine” è implacabile.

Tuttavia, se un combattente accumula takedown a doppia cifra in tre o anche cinque round, significa che i suoi avversari si stanno rialzando molto. Non c’è dubbio che Nurmagomedov sia stato soffocato ogni giorno dai suoi compagni di squadra più duri al campo, tutto per poter tornare in questa lotta e mettere a frutto i suoi colpi precisi.

Corrispondenza del titolo in base ai numeri

1950: Dvalishvili ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia dei pesi gallo dell’UFC.

72: Takedown per Dvalishvili negli incontri dei pesi gallo UFC, la maggior parte in divisione. Il suo totale di 85 UFC, che include un incontro a peso variabile, lo pone cinque dietro al leader di tutti i tempi Georges St-Pierre.

63.1: Una percentuale significativa di notevole precisione per Nurmagomedov, il migliore di sempre tra i 135 libbre UFC.

Dei pesi massimi leggeri: Jiří Procházka vs. Jamal Hill

L’ultima volta che Hill ha combattuto ad aprile, Alex Pereira lo ha messo KO. L’ultima volta che Procházka ha combattuto a giugno, è stato eliminato da Pereira, per la seconda volta in meno di un anno. Entrambi questi ex campioni si sono diretti ad un altro appuntamento con l’attuale campione e ne hanno parlato più che soffermarsi su questo incontro. Ma la strada per Pereira passa da questo trampolino, quindi non vale la pena sorpassare.

Entrambi gli uomini sono comprovati finalisti, ma Procházka non conosce altro modo che dare la caccia all’avversario, con 26 eliminazioni e tre sottomissioni tra le sue 30 vittorie. La sua incoscienza non gli è stata d’aiuto nelle sconfitte contro Pereira, ma ha potuto far uscire l’arrogante Hill dal suo approccio tipicamente disciplinato e portarlo in una rissa spericolata. Dovrebbe essere divertente scoprirlo.

Campionato dei pesi leggeri: Islam Makhachev (c) vs. Renato Moicano

Questo evento principale appartiene al livello più alto di UFC 311 solo perché presenta il combattente numero 1 libbra per libbra in questo sport. Questo di per sé è piuttosto raro per i fan.

Nonostante la sua posizione in cima alla classifica e la sua associazione con la stella dell’associazione Khabib Nurmagomedov, Makhachev non ha proprio l’aura dell’uomo direttamente sotto di lui nella gerarchia sterlina per sterlina, Alex Pereira. Il campione dei pesi massimi leggeri ha potenziato significativamente il suo profilo mettendo in scena uno spettacolo illuminante dopo l’altro in rapida successione. Makhachev, invece, ha giocato solo una volta l’anno scorso e due volte nel 2023. Impressiona ogni volta, quindi, anche se un cambio tardivo degli avversari smorza l’entusiasmo, è sempre divertente vedere i migliori della partita mettersi all’opera.

Le probabilità sono alte quanto quelle del Kilimanjaro contro Moicano, ma ha vinto quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali per KO tecnico di Benoît Saint Denis a settembre. Riuscirà a farcela in una delle notti più scioccanti nella storia di questo sport?

Corrispondenza del titolo in base ai numeri

13: Makhachev ha ottenuto una serie di vittorie consecutive nei pesi leggeri, la serie più lunga nella storia della divisione. Le sue 14 vittorie consecutive, incluso un incontro di sottomissione, lo collocano al terzo posto nella storia dell’UFC dietro Anderson Silva (16) e Kamaru Usman (15).

60.3: La significativa percentuale di precisione dei pugni di Makhachev, la migliore di sempre tra i pesi leggeri UFC.

0-16: Record combinato di combattenti di età pari o superiore a 35 anni negli incontri per il titolo dei pesi leggeri UFC. C’è bisogno che ti dica quanti anni ha Moicano?

Scavando un po’ più a fondo alla ricerca di gemme

Pesi medi: Kevin Holland vs. Reinier de Ridder

L’Olanda è sempre divertente, a meno che tu non sia chiuso nell’Ottagono con lui e lui parli, parli, parli. De Ridder, gareggiando solo nell’UFC per la seconda volta, certamente non ha mai visto (o sentito parlare) di qualcuno come Holland durante i suoi cinque anni con One Championship, dove una volta deteneva contemporaneamente i titoli dei pesi massimi leggeri e dei pesi medi. Concentrati, Reinier, concentrati.

Pesi Gallo Maschili: Payton Talbott contro Raoni Barcelos

Il 26enne Talbott è una prospettiva calda, 3-0 nell’UFC e 9-0 in generale, con sette ko. Si è guadagnato il suo posto nel roster nel 2023 nella sua unica battaglia per arrivare lontano, stabilendo il record dei pesi gallo della “Dana White’s Contender Series” mettendo a segno 145 strike significativi contro Reyes Cortez Jr. Il Barcelos ha perso quattro delle ultime sei partite, ma quale migliore occasione per una svolta se non un appuntamento in gabbia con il ragazzo d’oro?

Pesi massimi: Jailton Almeida vs. Sergej Spivac

Ecco un consiglio su come combattere Almeida: non lasciare che metta le mani su di lui. Ecco una dose di realtà: è praticamente inevitabile. Nei suoi otto incontri UFC, Almeida ha trascorso l’87,3% del suo tempo controllando il suo avversario, di gran lunga il massimo nella storia dell’UFC in qualsiasi classe di peso. In effetti, nessun altro peso massimo attivo ha trascorso la metà del tempo sotto controllo nella gabbia. Spivac è in realtà al quarto posto tra le attuali macchine pesanti… con un misero 37,2%.

Leggeri: Grant Dawson vs. Diego Ferreira

Ferreira ha dato una svolta alla sua carriera in modo spettacolare. Dopo averne perse tre di fila nel 2021, ha vinto le ultime due, e in entrambe le occasioni gli è stato assegnato il bonus della serata. Per arrivare al terzo posto di fila, dovrà evitare di essere bloccato da Dawson, che ha trascorso il 61,2% del suo tempo come peso leggero UFC al primo posto, la percentuale più alta di sempre nella divisione. Mantenere le distanze aiuta molto.

Il resto dei nomi… e dei numeri

Dei pesi massimi leggeri: Billy Elekana vs. Bogdan Guskov

0: Guskov (16-3), che ha due sottomissioni e 14 ko, vince la decisione. Ha 12 arrivi al primo turno ed è arrivato al terzo solo due volte. Andate a prendervi un caffè, giudici della gabbia.

Pesi medi: Zachary Reese vs. Azamat Bekoev

4: Reese ha terminato al primo minuto nove incontri professionistici, incluso il knockout di 20 secondi contro Julian Marquez lo scorso giugno per la sua prima vittoria in UFC. Un’altra (veloce) pausa caffè per l’arbitro?

Pesi Gallo Femminili: Karol Rosa vs. Aileen Perez

2.22: Il differenziale di colpi UFC di Rosa (colpi andati a segno per ogni assorbito) è il migliore nella storia della divisione. Sì, questa è la classe di peso una volta governata dalla GOAT dell’MMA femminile Amanda Nunes.

Pesi Gallo Maschili: Rinya Nakamura vs. Muin Gafurov

6: Ci sono voluti combattimenti professionali perché Nakamura guadagnasse un posto nel roster UFC. Da allora è 3-0 nell’Ottagono. Il 29enne ha iniziato nelle MMA meno di quattro anni fa dopo aver vinto il campionato mondiale di wrestling Under 23.

Pesi Gallo Maschili: Ricky Turcios vs. Bernardo Sopaj

29: Stagione di “The Ultimate Fighter” in cui Turcios ha vinto il torneo dei pesi gallo. Turcios, allenato da Alexander Volkanovski, ha battuto il compagno di squadra Brady Hiestand per divisione nella finale di agosto 2021.

Pesi mosca maschili: Tagir Ulanbekov vs. Clayton Carpentiere

47: Percentuale di partite di Ulanbekov (8 su 17) vinte per sottomissione. Si allena con Makhachev sotto la guida dell’allenatore Khabib Nurmagomedov, che è tutto ciò che devi sapere sul gioco di terra del Daghestan.

Andres Waters di ESPN ha contribuito a questo articolo.