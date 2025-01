UFC 311: Como Arman Tsarukyan quebrou o teto de vidro da divisão peso leve repleta de estrelas

Destacar-se no peso leve do UFC é uma tarefa difícil. É o banco de talentos mais profundo e repleto de estrelas do esporte. Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Dustin Poirier, Charles Oliveira e Max Holloway estão entre os lutadores de destaque que lutaram na categoria e pelo título nos últimos sete anos. Em um negócio que pesa o poder contra a excelência atlética, a ascensão de Arman Tsarukyan de burro de carga a desafiante ao título é admirável.

“Levamos cinco anos para chegar aqui”, disse Tsarukyan à CBS Sports antes de sua luta contra o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev. no UFC 311 no sábado. “Tive muitos problemas com lutas. Os lutadores nunca quiseram lutar comigo porque eu era um lutador forte e sem grande nome. Sabia que um dia iriam começar a falar de mim.”

Tsarukyan impressionou em sua estreia no UFC, perdendo uma decisão competitiva em cima da hora para Makhachev, num momento em que o futuro campeão era rotulado exatamente assim. O potencial de Tsarukyan ficou evidente desde a primeira luta contra Makhachev e validado pelas atuações subsequentes. O desafiante ao título de sábado fez 9-1 em suas lutas subsequentes no UFC. Infelizmente, o sucesso crítico de Tsarukyan superou o seu apelo comercial.

Há uma análise de risco-benefício em jogo quando alguém entra no ranking oficial do UFC. Derrotar Tsarukyan é admirável, mas quanto ganha uma estrela de renome mundial lutando contra um adversário perigoso e desconhecido do público em geral? Segundo Tsarukyan, a elite dos leves se recusou a responder quando Tsarukyan bateu na porta. Em vez disso, Tsarukyan teve que parar sua ascensão e se contentar com oponentes que estavam mais abaixo no totem.

“Dias ruins acontecem, mas eu ainda sabia que sou o melhor e que conseguirei o que quero”, disse Tsarukyan. “Quando eu estava no Top 10, era para eu lutar com o (Renato) Moicano e ele se machucou. Eu era para lutar a luta principal, vim para os EUA duas semanas antes e fiz um bom camp de treinos, posso’ Não encontro ninguém com quem brigar.

“Disseram-me que talvez eu lutasse em três semanas. Comecei a pensar naquele programa e não conseguiram me encontrar uma luta para esse programa. foi um grande risco para mim, fiquei com o 8º lugar porque não tinha chance de lutar. “Não briguei, vim para os Estados Unidos e precisava ganhar dinheiro”.

A disposição de Tsarukyan de lutar contra o desclassificado Joaquin Silva lhe rendeu o favor do UFC. A promoção posteriormente o contratou para lutar contra o veterano Beneil Dariush. Tsarukyan aproveitou ao máximo a oportunidade esperada, nocauteando Dariush em 64 segundos. Sua vitória convincente na luta principal do Fight Night foi a vitrine que ele precisava para garantir a eliminação do título contra Oliveira, ex-campeão.

Assista à entrevista completa com Arman Tsarukyan abaixo.

Tsarukyan vitória por decisão dividida contra Oliveira Não foi tão poderoso, mas derrotar um ex-campeão no aclamado card do UFC 300 foi munição suficiente para garantir sua decisão. No sábado, Tsarukyan finalmente luta pelo título dos leves do UFC contra o homem que manchou sua estreia no UFC. No entanto, desta vez os dois homens estão totalmente preparados. Não há chamadas de última hora. Sem perspectivas. Apenas os dois melhores pesos leves vivos lutando pela glória.

“Eu sei que isto é apenas o começo”, disse Tsarukyan. “Quando eu for campeão e defender (o título) algumas vezes, quero ser um dos melhores do esporte. É por isso que trabalho muito e me dedico totalmente ao esporte”.