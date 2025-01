UFC 311: Islam Makhachev defenderá o título contra Renato Moicano na luta principal após lesão de Arman Tsarukyan

A jornada de quase seis anos de Arman Tsarukyan rumo ao título dos leves do UFC vai demorar um pouco mais. Tsarukyan sofreu uma lesão duas noites antes de desafiar o campeão peso leve Islam Makhachev no UFC 311. Em vez disso, Renato Moicano enfrentará Makhachev no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou a mudança na tarde de sexta-feira, durante a pesagem oficial. Tsarukyan informou ao UFC por volta da 1h, horário local, que não poderia lutar contra Makhachev devido a uma lesão nas costas. Moicano, previamente escalado para enfrentar Beneil Dariush no mesmo card, enfrentará Makhachev.

Tsarukyan divulgou um comunicado no mesmo dia confirmando sua lesão. Tsarukyan agradeceu a compreensão dos dirigentes do UFC e garantiu aos fãs que estaria de volta à luta pelo título.

“Lamento informar a todos que a notícia de que tive que me retirar do UFC 311 devido a uma lesão nas costas é verdadeira”, escreveu Tsarukyan no Twitter. Instagram. “Essa foi a decisão mais difícil que já tive que tomar na minha carreira de lutador. Gostaria de agradecer ao UFC pela compreensão e estou ansioso para disputar meu primeiro título do UFC no futuro. Obrigado a todos pelo apoio. ”

Moicano, 35 anos, terá sua primeira chance pelo título do UFC em sua 18ª participação. O brasileiro entra na luta com uma sequência de quatro vitórias consecutivas, nas quais marcou três nocautes sobre candidatos em ascensão como Benoit Saint Denis, Jalin Turner e Brad Riddell. . Enquanto isso, Makhachev busca fazer sua quarta defesa de título dos leves após duas vitórias sobre Alexander Volkanovski e uma finalização de Dustin Poirier.

A luta de peso pesado entre Jailton Almeida e Serghei Spivac foi elevada do card preliminar. Dariush não aparece mais no card principal após Moicano ser transferido para o evento principal.