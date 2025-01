UFC 311 – Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan: cartão, data, probabilidades, hora de início, localização, guia completo

É hora de começar o ano novo no UFC. A promoção inicia sua programação PPV de 2025 na noite de sábado com duas emocionantes lutas pelo título, além de alguns confrontos emocionantes com ex-campeões em ação. O UFC 311 chega ao Intuit Dome, em Los Angeles, com o campeão dos leves Islam Makhachev tentando defender seu título contra Arman Tsarukyan e o rei dos galos Merab Davlishvili tentando defendê-lo contra Umar Nurmagomedov.

A estreia de Tsarukyan no UFC veio em cima da hora contra Makahchev em abril de 2019. Tsarukyan impressionou na derrota por decisão unânime da Luta da Noite para Makahchev, um lutador que já é considerado um futuro campeão do UFC. Quase seis anos depois, Makhachev lidera o peso leve e Tsarukyan é seu principal candidato.

A influência do Hall da Fama do UFC Khabib Nurmagomedov está em todo o card do UFC 311. Seu aluno e companheiro de equipe Makhachev é a manchete do card, e seu primo, Umar Nurmagomedov, busca trazer mais um título para a família no co-estrela do evento. Nurmagomedov desafia Dvalishvili na primeira defesa do título dos galos deste último.

O nativo da Geórgia conquistou o título dos galos com uma vitória apertada sobre Sean O’Malley no UFC 306, em setembro. Enquanto isso, Nurmagomedov não enfrentou a competição mais difícil no caminho para esta disputa pelo título, mas derrotou um dos principais candidatos, Cory Sandhagen, em sua aparição mais recente de forma enfática.

O card está repleto de lutadores interessantes que querem se destacar. Não procure mais, a luta em destaque no PPV quando os ex-campeões dos meio-pesados ​​colidem em Jiri Prochazka vs. Colina Jamahal. Além disso, os veteranos Renato Moicano e Beneil Dariush esperam que um desempenho impressionante os aproxime da disputa pelo título dos leves. E o ex-campeão do ONE Championship em duas divisões, Reiner de Ridder, tem a chance de impressionar ao enfrentar o veterano Kevin Holland no peso médio.

Abaixo está o card completo do UFC 311 junto com as probabilidades mais recentes. Volte durante toda a semana para obter as últimas notícias, recursos e outros conteúdos sobre este grande evento.

Card de luta do UFC 311, probabilidades

Islam Makhachev (c) -360 vs. Arman Tsarukuyan +280, título dos leves

Umar Nurmagomedov -320 vs. Merab Dvalishvili (c) +250, título peso galo

Jiri Prochazka -140 vs. Jamahal Hill +110, meio-pesado

Renato Moicano -170 vs. Beneil Dariush +145, pesos leves

Reiner de Ridder -115 vs. Kevin Holland -105, pesos médios

Payton Talbott -1200 vs. Raoni Barcelos +750, pesos pequenos

Jailton Almeida -480 vs. Sergehi Spivac +360, pesos pesados

Grant Dawson -260 vs. Diego Ferreira +210, pesos leves

Karol Rosa -265 vs. Ailin Pérez +215, peso galo feminino

Rinya Nakamura -550 contra Muin Gafurov +400, peso galo

Bogdan Guskov -165 vs. Johnny Walker +140, meio-pesado

Benardo Sopaj -290 vs. Ricky Turcios +235, peso galo

Tagir Ulanbekov -350 vs. Clayton Carpenter +275, peso mosca

Informações do UFC 311

Data: 18 de janeiro

18 de janeiro Localização: Intuit Dome – Inglewood, Califórnia

Intuit Dome – Inglewood, Califórnia Hora de início: 22h ET (card principal)

22h ET (card principal) Como assistir: ESPN+PPV

Contagem regressiva para o UFC 311

Quem vence o UFC 311: Makhachev vs. Tsarukyan e como exatamente termina a luta? Visite SportsLine agora para escolhas e análises detalhadas do incomparável especialista que ganhou mais de US$ 1.500 em suas escolhas de card principal do UFC e descubra.