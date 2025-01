UFC 311 – Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan: cartão, data, probabilidades, hora, rumores, localização, guia completo

É hora de começar o ano novo no UFC. A promoção inicia sua programação PPV de 2025 na noite de sábado com duas emocionantes lutas pelo título, além de alguns confrontos emocionantes com ex-campeões em ação. O UFC 311 chega ao Intuit Dome, em Los Angeles, com o campeão dos leves Islam Makhachev tentando defender seu título contra Arman Tsarukyan e o rei dos galos Merab Davlishvili tentando defendê-lo contra Umar Nurmagomedov.

A estreia de Tsarukyan no UFC veio em cima da hora contra Makahchev em abril de 2019. Tsarukyan impressionou na derrota por decisão unânime da Luta da Noite para Makahchev, um lutador que já é considerado um futuro campeão do UFC. Quase seis anos depois, Makhachev lidera o peso leve e Tsarukyan é seu principal candidato.

A influência do Hall da Fama do UFC Khabib Nurmagomedov está em todo o card do UFC 311. Seu aluno e companheiro de equipe Makhachev é a manchete do card, e seu primo, Umar Nurmagomedov, busca trazer mais um título para a família no co-estrela do evento. Nurmagomedov desafia Dvalishvili na primeira defesa do título dos galos deste último.

Outras lutas imperdíveis no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, incluem o ex-campeão dos meio-pesados ​​Jiri Prochazka contra Jamahal Hill, e o desafiante dos leves Beneil Dariush contra Renato Moicano. Espere as aparições dos candidatos em ascensão Reiner de Ridder, Payton Talbott e Rinya Nakamura.

É importante notar que o evento acontecerá na área metropolitana de Los Angeles, que foi devastada por incêndios florestais mortais. Vários eventos esportivos foram adiados ou transferidos para fora da área por motivos de precaução, incluindo o jogo NFL Wild Card entre Los Angeles Rams e Minnesota Vikings. Não houve nenhum anúncio ou indicação da promoção de que o evento corre o risco de ser adiado ou adiado.

Abaixo está o card completo do UFC 311 junto com as probabilidades mais recentes. Volte durante toda a semana para obter as últimas notícias, recursos e outros conteúdos sobre este grande evento.

Card de luta do UFC 311, probabilidades

Islam Makhachev (c) -440 vs. Arman Tsarukuyan +340, título dos leves

Umar Nurmagomedov -370 vs. Merab Dvalishvili (c) +215, título peso galo

Jiri Prochazka -110 vs. Jamahal Hill -110, meio-pesado

Renato Moicano -235 vs. Beneil Dariush +195, pesos leves

Kevin Holanda -145 vs. Reiner de Ridder +120, peso médio

Bogdan Guskov -165 vs. Johnny Walker +140, meio-pesado

Payton Talbott -1200 vs. Raoni Barcelos +750, pesos pequenos

Jailton Almeida -350 vs. Sergehi Spivac +275, pesos pesados

Zachary Reese -275 vs. Sedriques Dumas +225, pesos médios

Grant Dawson -330 vs. Diego Ferreira +260, pesos leves

Karol Rosa -190 vs. Ailin Pérez +160, peso galo feminino

Rinya Nakamura -420 contra Muin Gafurov +320, peso galo

Benardo Sopaj -370 vs. Ricky Turcios +290, peso galo

Tagir Ulanbekov -275 vs. Clayton Carpenter +225, peso mosca

Informações do UFC 311

Data: 18 de janeiro

18 de janeiro Localização: Intuit Dome – Inglewood, Califórnia

Intuit Dome – Inglewood, Califórnia Hora de início: 22h ET (card principal)

22h ET (card principal) Como assistir: ESPN+PPV

Contagem regressiva para o UFC 311