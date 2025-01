UFC 311 – Islam Makhachev vs. Renato Moicano: card da luta, probabilidades, data, horário de início, preço PPV, guia completo

O UFC 311 traz muita emoção, mas o noticiário da tarde de sexta pode ter atrapalhado um pouco. A luta principal tem um novo confronto depois que Arman Tsarukyan foi forçado a desistir do confronto pelo título dos leves com o campeão Islam Makhachev. Em seu lugar aparece o veterano Renato Moicano, que estava escalado para enfrentar Beneil Dariush no card principal. Moicano deu o peso do campeonato na pesagem, oficializando a luta pelo título.

O co-evento principal também terá uma grande luta pelo título na noite de sábado em Los Angeles, quando o rancor será finalmente resolvido no octógono. O campeão peso galo, Merab Dvalishvili, busca defender seu título pela primeira vez contra a estrela em ascensão Umar Nurmagomedov.

O nativo da Geórgia conquistou o título dos galos com uma vitória apertada sobre Sean O’Malley no UFC 306, em setembro. Enquanto isso, Nurmagomedov não enfrentou a competição mais difícil no caminho para esta disputa pelo título, mas derrotou um dos principais candidatos, Cory Sandhagen, em sua aparição mais recente de forma enfática.

Os dois lutadores estão em desacordo desde a coletiva de imprensa introdutória, onde Dvalishvili se sentiu desrespeitado por Nurmagomedov depois que o campeão lhe concedeu a oportunidade antes do que ele teria preferido que a luta lhe desse a chance de lutar antes de começar a assistir a luta no Ramadã.

“Ele veio à minha entrevista (antes da coletiva de imprensa de dezembro) e me perguntou: ‘Por que você está me desrespeitando?’ Eu queria dizer: ‘Do que você está falando? Explique-me exatamente o que eu disse'”, disse Nurmagomedov. “Eu não sou filho dele. Ele não pode perguntar sobre mim como se fôssemos pai e filho: ‘Por que você está fazendo isso?’ Você não é meu pai. Se você encontrar alguma coisa que eu disse com o nome Merab (como), ‘Merab é um covarde’, ou qualquer outra coisa, mostre-me.

“Quando eu o ouvir dizer por que Petr Yan merece (a disputa pelo título) mais do que eu, é claro que direi: ‘Merab, não tenha medo. Ninguém entendeu por que você está tentando me evitar. Dana disse que estou próximo.'” Joe Rogan até perguntou a ele, após a (luta pelo título do UFC 306), ‘E Umar como o próximo desafiante?’ Em todos os lugares ele tentou evitar, né? Mas não foi (só) o que eu falei. Todo mundo falou isso, todos os fãs falaram que o Merab estava tentando evitar essa luta e que parecia ruim eu tinha que fazer.

Abaixo está o card completo do UFC 311 junto com as probabilidades mais recentes. Volte durante toda a semana para obter as últimas notícias, recursos e outros conteúdos sobre este grande evento.

Card de luta do UFC 311, probabilidades

Islam Makhachev (c) -900 vs. Renato Moicano +600, título dos leves

Umar Nurmagomedov -320 vs. Merab Dvalishvili (c) +250, título peso galo

Jiri Prochazka -140 vs. Jamahal Hill +110, meio-pesado

Jailton Almeida -480 vs. Serghei Spivac +360, pesos pesados

Reiner de Ridder -115 vs. Kevin Holland -105, pesos médios

Payton Talbott -1200 vs. Raoni Barcelos +750, pesos pequenos

Grant Dawson -260 vs. Diego Ferreira +210, pesos leves

Karol Rosa -265 vs. Ailin Pérez +215, peso galo feminino

Rinya Nakamura -550 contra Muin Gafurov +400, peso galo

Bogdan Guskov -165 vs. Johnny Walker +140, meio-pesado

Benardo Sopaj -290 vs. Ricky Turcios +235, peso galo

Tagir Ulanbekov -350 vs. Clayton Carpenter +275, peso mosca

Informações do UFC 311

Data: 18 de janeiro

18 de janeiro Localização: Intuit Dome – Inglewood, Califórnia

Intuit Dome – Inglewood, Califórnia Hora de início: 22h ET (card principal)

22h ET (card principal) Como assistir: ESPN + PPV ($ 79,99 mais impostos)

Contagem regressiva para o UFC 311

Quem vence o UFC 311: Makhachev vs. Moicano e como exatamente termina a luta? Visite SportsLine agora para escolhas e análises detalhadas do incomparável especialista que ganhou mais de US$ 1.500 em suas escolhas de card principal do UFC e descubra.