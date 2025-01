UFC 311 – Islam Makhachev vs. Renato Moicano: resultados, destaques, vencedores, card, data, guia completo

Uma semana selvagem de PPV está nos livros. Depois de uma mudança tardia para a luta principal de sexta-feira, o UFC 311 ainda entregou um card principal épico com quatro finalizações e uma luta pelo título exaustiva de cinco rounds. O campeão dos leves Islam Makhachev manteve a coroa contra o adversário Renato Moicano, enquanto o campeão dos galos Merab Dvalishvili marcou uma decisão difícil sobre Umar Nurmagomedov para manter o título.

Makhachev estava originalmente escalado para enfrentar Arman Tsarukyan na luta principal, que teria sido uma revanche de seu primeiro encontro em 2019. Mas Tsarukyan sofreu uma lesão nas costas durante sua última redução de peso e foi forçado a desistir. Moicano interveio para a disputa do título que nunca imaginou que aconteceria, mas não conseguiu aproveitar ao ser derrubado e atingido com um estrangulamento por Makhachev.

Enquanto isso, o co-evento principal foi cheio de drama. Dvalishvili e Nurmagomedov jogaram xadrez em alta velocidade nas três primeiras rodadas e o desafiante fez o possível para manter o campeão afastado. Mas todo o uso de energia saiu pela culatra, já que Nurmagomedov parecia fisicamente exausto nas duas últimas rodadas, quando Dvalishvili aumentou a pressão. Ele voltou para casa com uma varredura nas cartas para manter o título. Nurmagomedov revelou após a luta que quebrou a mão no primeiro round.

Card de luta do UFC 311, probabilidades

Islam Makhachev (c) derrotado. Renato Moicano por finalização no primeiro round (d’arce choke)

Merab Dvalishvili (c) derrotado. Umar Nurmagomedov por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46)

por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46) Jiri Prochazka derrotado. colina jamahal por nocaute técnico no terceiro round (socos)

por nocaute técnico no terceiro round (socos) Jailton Almeida derrotado. Serghei Spivac por nocaute técnico no primeiro round (socos)

Final de Reiner de Ridder. Kevin Holanda por finalização no primeiro round (mata-leão)

por finalização no primeiro round (mata-leão) Raoni Barcelos derrotado. Payton Talbott por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28) Azamat Bekoev derrotado. Zachary Reese por nocaute técnico no primeiro round (socos)

Bogdan Guskov derrotado. Billy Elekana por finalização no segundo round (guilhotina)

Grant Dawson derrotado. Diego Ferreira por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Ailin Pérez derrotada. Karol Rosa por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Muin Gafurov derrotado. Rinya Nakamura por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Benardo Sopaj derrotado. Ricky Turcios por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Tagir Ulanbekov derrotado. Clayton Carpenter por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

