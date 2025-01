UFC 311 LIVE: Makhachev contro. Risultati e analisi di Moicano

Il primo evento pay-per-view UFC dell’anno sarà caratterizzato da 1 libbra per libbra di ESPN mentre Islam Makhachev mette in gioco il titolo dei pesi leggeri UFC in una rivincita contro Renato Moicano all’UFC 311 su Intuit. Casa a Inglewood, California.

Makhachev è stato quasi perfetto nell’Ottagono, vincendo 15 dei suoi 16 incontri UFC. La sua unica sconfitta è stata contro Adrian Martins a UFC 192 nell’ottobre 2015. Più recentemente, Makhachev ha sconfitto Dustin Poirier tramite sottomissione al quinto round per mantenere la cintura a UFC 302 lo scorso giugno.

Moicano è entrato in lotta tardi dopo che Arman Tsarukyan si è ritirato a causa di un infortunio.

Nell’evento principale, Umar Nurmagomedov, compagno di allenamento di Makhachev, sfida Merab Dvalishvili per il titolo dei pesi gallo maschile.

Sulla carta ci sono anche gli ex campioni dei pesi massimi leggeri Jiří Procházka e Jamahal Hill in quello che potrebbe essere un incontro numero 1, e Kevin Holland affronterà l’ex detentore del titolo One Championship Reinier de Ridder.

Brett Okamoto, Andreas Hale, Jeff Wagenheim e Dre Waters coprono tutto ciò che accade dentro e intorno all’evento pay-per-view UFC.