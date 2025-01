UFC 311: Soluzione ispirativa mentre ti radi la testa

JiYí Procházka è salito sul palco della conferenza stampa UFC 311 all’Intuit Dome di Inglewood, in California, con un cappuccio che gli copriva la testa. Quando il favorito dei fan – che sabato affronterà l’ex campione dei pesi massimi leggeri Jamahal Hill – ha abbassato il cofano, i fan sono rimasti sorpresi. La famosa “treccia di guerra” era scomparsa e divenne l’acconciatura caratteristica del guerriero ceco quando la sua testa ben rasata fu rivelata al pubblico.

“Questi capelli sono stati ispirati da Ashly”, ha detto Procházka quando gli è stato chiesto cosa abbia ispirato il suo nuovo look. “La ragazza sta lottando contro il cancro. Verrà domani.”

Consigli dell’editore

1 Correlato

Ad Ashly McGarity è stato diagnosticato un cancro alla cervice a settembre. Dopo essere stata immediatamente programmata per un’isterectomia radicale, un intervento chirurgico importante per rimuovere l’utero, la cervice e i tessuti circostanti per curare il cancro, McGarity avrebbe dovuto iniziare la chemioterapia il 18 novembre, il suo 37esimo compleanno. E con la chemioterapia, McGarity avrebbe dovuto perdere i capelli. In qualche modo, nonostante qualcosa di così traumatico, McGarity è riuscita a rimanere ottimista.

“Non ero sicuro di come avrei gestito la cosa”, ha detto McGarity a ESPN all’inizio di questa settimana. “La mia natura è l’umorismo ed è così che l’ho affrontato. Ho detto che se avevo intenzione di farlo, avrei potuto anche divertirmi un po’.”

Scegliendo di radersi i lati della testa e di tenere una coda alta, McGarity ha fatto un cenno a Procházko, il suo combattente UFC preferito. Poi, a dicembre, ha condiviso una foto della sua nuova acconciatura su Reddit: “Ho perso i capelli a causa della chemioterapia, non prima di aver festeggiato il mio combattente UFC preferito!”

Si è rasata la testa prima della chemio per assomigliare a Jiří Procházka ❤️ #UFC311 (tramite u/butterfiy105/Reddit) pic.twitter.com/KKf02ErXNV — ESPN MMA (@espnmma) 15 dicembre 2024

Quella avrebbe dovuto essere la fine. Invece, il post è diventato virale ed è stato condiviso su più piattaforme di social media. McGarity non sapeva che il suo post era diventato virale finché centinaia di messaggi privati ​​non hanno inondato la sua casella di posta Reddit. Poi ha scoperto che anche Procházk ha visto il post e lo ha condiviso sui suoi account sui social media.

“Ogni combattente dovrebbe avere i capelli da guerra”, ha risposto Procházka.

Di solito la storia finisce lì, ma Procházka ha deciso di contattare McGarity e offrirle un passaggio dalla sua città natale di King of Prussia, Pennsylvania, a Los Angeles. Walk non solo voleva incontrare McGarity, ma voleva che lei si sedesse all’Intuit Dome per assistere al suo tanto atteso combattimento con Hill.

“È un onore per me”, ha detto Procházka a ESPN all’inizio di questa settimana. “Avrebbe potuto scegliere chiunque come suo combattente preferito e sono onorato di essere quello che ha scelto. Ora devo darle un po’ di forza e mostrarle che siamo qui per guidarci e aiutarci a vicenda.”

“Abbiamo un legame perché siamo guerrieri.

Il campione dei pesi leggeri UFC Islam Makhachev mette in gioco il suo titolo in una rivincita contro Renato Moicano nell’evento principale, mentre il campione dei pesi gallo Merab Dvalishvili affronta Umar Nurmagomedov nel co-evento principale. Acquista UFC 311 su ESPN+ PPV UFC 311: Makhachev-Moicano

Sabato 18 gennaio, Intuit Dome, Inglewood, California

• Scheda principale: 22:00 ET su ESPN+ PPV

• Partite preliminari: 20:00 su ESPNEWS/FX/Disney+/ESPN+

• Partite preliminari: 18:00 su FX/Disney+/ESPN+ Iscriviti a ESPN+ guadagno eventi live UFC esclusivipesatura e altri; Dana Bianco Serie di concorrenti; e contenuti MMA più esclusivi.

Durante la pandemia COVID-19 del 2020, McGarity è diventato un grande fan dell’UFC. Ha guardato ogni incontro che poteva e ha iniziato ad amare lo stile di combattimento non convenzionale e lo stile unico influenzato dal bushi della Walk. È un devoto seguace dei principi del Bushido e dei valori morali dei samurai, che includono coraggio eroico, autocontrollo, onestà, rispetto, compassione, lealtà, onore e giustizia. La sua acconciatura è ispirata al copricapo della Muay Thai noto come Mongkhon.

“Ho iniziato a concentrarmi su di lui, su chi è come persona e su come vive fuori dall’Ottagono”, ha detto McGarity. “Dal modo in cui si comporta sui social media al modo in cui parla nelle sue interviste, apprezzo davvero quel tipo di persona.”

McGarity ha assistito a diversi incontri di carte negli ultimi anni, ma non ha avuto l’opportunità di vedere di persona il suo combattente preferito. Quando le fu diagnosticato un cancro, non era sicura che l’avrebbe mai fatto.

Per quanto sia stata ispirata dalla Marcia, “BJP” è stato ancora più ispirato da lei e voleva assicurarsi di fare di più che semplicemente riconoscerla sui social media. Voleva mostrare il suo apprezzamento per quello che aveva passato, fornire cameratismo e restituire qualcosa.

“Questa è la mia dimostrazione di solidarietà”, ha detto giovedì Procházka riferendosi alla sua testa rasata. “Perché si tratta di inviare buona energia. Ieri ho raggiunto 1 milione di follower su Instagram, quindi donerò 1 milione (corone ceche) alla mia fondazione per i malati di cancro. Gli sport da combattimento hanno qualcosa da restituire, si tratta di buona energia.”

Un milione di corone ceche equivalgono a quasi 41.000 dollari. La “buona energia” di cui Procházka ha parlato ha contagiato il CEO dell’UFC Dan White, che ha annunciato che avrebbe eguagliato la donazione dell’ex campione.

Prochazka e McGarity si incontreranno formalmente nel backstage alle pesature dell’UFC 311 di venerdì (19:00 ET), e McGarity avrà un posto a bordo gabbia sabato per vedere il suo combattente preferito esercitare il suo mestiere.

Nient’altro che classe 👏 @Jiri_BJP raditi la testa #UFC311 in onore di Ashly McGarity! pic.twitter.com/iHx6iqgDkg — UFC Europa (@UFCEurope) 17 gennaio 2025

“È stato tutto così travolgente”, ha detto McGarity del sostegno che ha ricevuto da Procházka e altri. Ha anche fornito un aggiornamento sul suo stato di salute.

“Sono nel bel mezzo del mio viaggio in questo momento”, ha detto McGarity, sottolineando che è ancora sottoposta a chemioterapia ed è a metà del trattamento con radiazioni. “Sfortunatamente, il mio tipo di cancro è un ceppo piuttosto aggressivo. Ho a che fare con una bestia tra tutti gli animali ed è stata dura fisicamente e mentalmente, ma sono orgoglioso di me stesso per aver avuto la mentalità che avevo perché avrei potuto facilmente cadere .” nel buco della depressione.”

Anche se c’è ancora molta strada da fare, per questa notte può prendersi del tempo lontano dalla sua battaglia contro il cancro e mettere tutte le sue energie nel sostenere un altro combattente.

“Il cancro ha preso la mia fertilità e i miei capelli, ma non può prendere il mio senso dell’umorismo o il mio spirito”, ha detto. “È stato un periodo intenso, ma incontrare il mio combattente preferito ha davvero aiutato il processo.