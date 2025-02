O UFC está de volta à Austrália neste fim de semana com algumas lutas pelo título no topo da tenda. É ótimo em Sydney quando o campeão de peso médio Dricus du Plessis enfrenta o ex -campeão é Strickland no evento principal. Além disso, a rainha do peso da palha feminina, Zhang Weili, retorna a possivelmente assumir seu oponente mais difícil que permaneceu na divisão em Tatiana Suárez.

O casal médio -Pesos lutou há 13 meses, em um esforço para lutar contra a noite que viu Du Plessis tomar o título por decisão dividida. O sul -africano continuou com uma submissão surpreendente do ex -campeão de Israel Adesanya. Du Plassis é 8-0 dentro do octógono a cada destaque cada vez mais. Strickland ganhou sua chance de revanche com uma vitória exaustiva sobre Paulo Costa.

O evento principal pode ser tão dramático quando Zhang e Suarez se encontrarem. Zhang não tem sido muito ativo nos últimos tempos, com apenas quatro lutas desde junho de 2022. Sua última vitória chegou em abril, quando ele lutou contra o lutador chinês Yan Xiaonan. Enquanto isso, Suarez teve seus próprios problemas com inatividade devido a lesões ao longo de sua carreira. Sua última luta chegou em agosto de 2023, quando ele apresentou a ex -campeã Jessica Andrade.

Abaixo está o cartão completo 312, juntamente com as mais recentes probabilidades. Retorne ao longo da semana para obter as últimas notícias, características e outros conteúdos em torno deste enorme evento.

Cartão de Lucha UFC 312, Probabilidades

Dricus du Plessis (C) -220 vs. Sean Strickland +180, título de peso médio

Tatiana Suárez -135 vs. Zhang Weili (C) +115, título de peso de palha feminina

Tallison Teixeira -155 vs. Justin Tafa +130, pesos pesados

Rodolfo Bellato -150 vs. Jimmy Crute +125, pesos pesados ​​claros

Jake Matthews -240 vs. Francisco Prado +195, Pesos Welter

Gabriel Santos -230 vs. Jack Jenkins +190, Pen Pesos

Vicheslav Borshchev -120 vs. Tom Nolan +100, pesos leves

Wang Cong -355 vs. Bruna Brasil +280, pesos de mosca para mulheres

Aleksandre Topuria -345 vs. Colby Grosnesse +275, Bantam Pesos

Rongzhu -300 vs. Kody Steele +240, pesos leves

Kevin Joustset -240 vs. Jonathan Micref +195, Worlerwights

Quillan Salkilld -650 vs. Anshul JuBli +470, pesos leves

Informações do UFC 312

Data: 8 de fevereiro

8 de fevereiro Localização: Qudos Bank Arena – Sydney, Austrália

Qudos Bank Arena – Sydney, Austrália Horário de início: 22:00 ET (cartão principal)

22:00 ET (cartão principal) Como ver: ESPN+ PPV

UFC 312 Contagem regressiva

