UFC 312 – Dricus du Plessis vs. Sean Strickland: resultados, vencedores, aspectos excelentes, cartão de combate, guia completo

O UFC 312 provou ser um campo de energia para alguns espancamentos exaustivos em Sydney, Austrália. Alguns campeões distribuíram alguns espancamentos brutais nos títulos dos títulos a serem mantidos em exposições impressionantes. O campeão médio -pesado Dricus du Plessis rejeitou a ex -manchete Sean Strickland enfaticamente, enquanto a campeã de pesagem Zhang Weili atingiu Tatiana Suárez no evento principal.

Du Plessis lidou com qualquer coisa que Strickland o jogou e forçou o americano a ser muito tentativo para avançar. Na Ronda 4, Du Plessis fez o seu caminho, literalmente, quando uma mão direita forte pousou no nariz de Strickland que o abriu do par. Strickland fez todo o possível para continuar durante o resto da luta, mas ele simplesmente não conseguiu reunir nada ofensivamente para resolver o quebra -cabeça de Du Plessis.

Enquanto isso, Zhang fez o mesmo com seu último título. Zhang sobreviveu a uma demolição da primeira rodada de Suárez, já que o americano não pôde fazer muito com ele. A partir daí, o campeão organizou uma exposição surpreendente, já que sua velocidade provou ser demais para Suárez dirigir e reagir. Zhang até lançou uma demolição tardia na rodada 4 para uma boa medida, já que seu conjunto completo de habilidades foi exibido durante os 25 minutos, onde ele até ameaçou com a submissão tardia no especialista em aderência.

A CBS Sports estava com você durante a semana da luta com as últimas notícias, em características profundas e dicas de apostas a serem consideradas. Obrigado por passar e até o UFC 313 em Las Vegas.

Cartão de Lucha UFC 312, Probabilidades

Dricus du Plessis (C) Def Sean Strickland através de uma decisão unânime (50-45, 50-45, 49-46)

Zhang Weili (C) def. Tatiana Suárez Por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-45)

Por decisão unânime (49-46, 49-46, 49-45) Tallison Teixeira def. Justin Tafa durante a primeira rodada (cotovelo, golpes)

Rodolfo Bellato vs. Jimmy Crute termina no sorteio da maioria (28-28, 28-28, 29-27)

Jake Matthews def. Francisco Prado por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Gabriel Santos def. Jack Jenkins até o envio da terceira rodada (Strangler traseiro nu)

Tom Nolaan def. Viacheslav Borshchev por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27)

Wang Cong def. Bruna Brasil por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Aleksandre Topuria def. Colby Grosnesse através de uma decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Rongzhu def. Kody Stele através de uma decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Jonathan Micallef def. Kevin Joustset por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Quillan Salkilld def. Anshul Jubli durante a primeira rodada (soco)

