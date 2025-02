UFC 312 TakeAwayys: du Plesis-Chimaev? Zhang dovrebbe fare un passo …

Dricus du Plessis lo ha fatto di nuovo e ha sconfitto Sean Strickland per la seconda volta, ma questa volta ha dominato per mantenere il campionato di peso medio su UFC 312 alla Qudos Bank Arena di Sydney.

Du Plessis è 9-0 in UFC e non ha perso la lotta da ottobre 2018. Ma se vuole diventare uno dei migliori combattenti nella storia della divisione di £ 185, ha un lavoro. La prossima volta affronterà una sfida più ampia se, come previsto, Khamzat Chimeev ottiene un altro colpo del titolo.

Al Comoino, Zhang Weili ha dominato Tatiana Suarez per mantenere la padronanza con l’apertura. Zhang sembra senza rivali e ha pulito in gran parte la divisione. Può essere in un futuro vicino spostarsi per volare per inseguire il titolo nella seconda divisione?

E quella che è iniziata come una grande serata per le carte locali sulla carta con la vittoria di 19 secondi di TKO per Quillan Salkilld ha posto fine alla delusione dell’esibizione di altri sette combattenti dall’Oceania sulla carta.

Brett Okamoto, Andreas Hale e Sam Bruce offrono loro con loro da due combattimenti sul titolo e dal resto delle carte australiane.

Du Plessis è il primo candidato per il combattente dell’anno

Dricus du Plessis, a sinistra, ha mantenuto il titolo di UFC di peso medio con una vittoria decisionale dominante su Sean Strickland. Foto di Jeff Bottari/Zuffa LLC

In superficie potrebbe sembrare pigro, ovvio con te. Ma c’è di più. Capisco che solo perché Du Plessis è stato convinto in modo convincente all’UFC 312, il che non significa che sia popolare per il combattente dell’anno. In effetti, questa lotta non fa davvero su se stessa in termini di garantire questo premio. Aveva già una vittoria su Strickland e molti si aspettavano di ottenere di più.

Il motivo per cui potrebbe essere un candidato forte è che potrebbe adattarsi a Du Plessis. . E se Du Plessis lo vince, c’è una reale possibilità che possa essere la più alta cinque sterline per una sterlina e la top cinque in popolarità. Che cosa? Alex Pereira in un peso leggero? Certamente è molto, molto possibile. Du Plessis ha colto l’occasione per dare alcune sfide nella direzione di Pereira dopo la vittoria di sabato. E tutte le parti possono essere giù per questa lotta.

Cherry sopra sarebbe stato quello di combatterlo alla fine del 2025 in Sudafrica. La probabilità di accadere è dal lato basso. La logistica del download dello spettacolo in Africa, quando UFC di solito ha i suoi eventi annuali alla fine dell’anno a New York e Las Vegas, lo rende sempre un duro colpo. Ma UFC e Du Plesis hanno parlato molto del tentativo di arrivarci.

Quest’anno, Du Plesis potrebbe combattere tre volte quest’anno e l’idea di sconfiggere combattenti come Chimeev e Pereira non sembrano attraenti. Lo sport ha dormito su di lui per un po ‘, ma ha visto ha combattuto abilmente e si è esibito in una partita contro Strickland, mostrando come è migliorato nell’ultimo anno, è difficile trascurarlo. – Okamoto

È ora di salire, provare a diventare due divisioni campione

Zhang Weili domina la sua strada per mantenere il titolo di un'azione congiunta Zhang Weili vince una decisione unanime su Tatiana Suarez in una vittoria unilaterale a Sydney all'UFC 312.

Tatiana Suarez dovrebbe essere una sfida difficile per il campione di paglia Zhang Weili. Invece, Zhang ha compilato una clinica in una decisione unanime dominante in difesa del suo titolo per la terza volta durante la sua seconda manche come campione.

E ora è tempo che Zhang si muova in peso e cerchi di unirsi ad Amanda Nunes come unica donna che tiene i titoli in due classi di peso. Altrimenti perderebbe tempo.

Fuori da Rose Namajunas, Zhang possedeva l’opposizione in peso di paglia con la vittoria su Yan Xiaonan, Amanda Lemos, Carla Esparza, Joanna Jedrzejczyk, Jessica Andrade e ora Suarez. E senza un chiaro candidato in vista, non è il momento migliore per passare al peso volante. Zhang sarebbe stato immediatamente piegato per affrontare i vincitori della lotta prevista tra Valentina Shevchenko e Manon Fiorot. Dato il recente dominio di Zhang, sarebbe difficile per chiunque scegliere contro di esso.

La seconda corsa di Zhang come campione con apertura è stata ancora più impressionante della sua prima, e la sua manipolazione di Suarez l’ha messa in un’intervista come la donna più grande che abbia mai gareggiato per £ 115. Suarez entrò nella lotta di un lottatore imbattuto e altamente decorato e si prevede che usasse la sua capacità di appuntare le spalle di Zhang sulla tela. Ma dopo che Suarez si è assicurato le fermate nel minuto di apertura, Zhang ha difeso con successo altri 14 tentativi da Challenger. Ogni volta che il suo tentativo di smettere si è fermato, Suarez ha esaurito.

Negli ultimi due round, era chiaro che l’esperienza di Zhang era troppo grande per superare Suarez. Prima di questa lotta, Suarez era dominante contro il resto della divisione, raramente lasciava cadere il rotondo e sopraffatto da quello che lo stava fermando. Ma contro Zhang, Suarez era sopra la sua testa. Ha trovato difficile che Zhang fosse testa e spalle per il resto della divisione.

Zhang, che parte per il peso volante, avrebbe aperto un nuovo peso alla festa al nuovo campione e aveva l’opportunità di diventare la più grande stella della MMA femminile. – Hale

I fan australiani sono apparsi; combattere, non tanto

Quilan Salkilld Records Knockout di 19 secondi nel debutto UFC Nella lotta di apertura UFC 312, l'australiano Quillan Salkilld eliminerà Anshula Jubli e la folla lo adora.

Non era una carta con una selezione di talenti dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. Non c’era un potere stellare significativo dalla regione. Eppure UFC è riuscito a attirare la folla quasi capacità in quello che era il secondo dei tre accordi di combattimento con il governo del Nuovo Galles del Sud.

Ciò che gli operatori turistici locali – e, soprattutto, i fan – chiameranno la prossima volta è un insieme molto migliore di talento all’interno dell’Ottagono e non si adattano alla fila 1, come Alexander Volkanovski, Israel Adesanya e Jack Della Maddalena erano tutti. Questo è stato in parte fino a quando i tempi, la pianificazione e la natura dell’UFC, con Della Maddalena e Kiwi Carlos Ulberg, stanno per combattere in partite separate a Londra il mese prossimo, quando la vittoria per ogni uomo potrebbe dare loro i tiri in peso welter e pesi massimi leggeri, o .

Il meglio che la regione dell’Oceania poteva offrire all’UFC 312 era il KO di 19 secondi del Quillan Salkilld post -laurea della “Serie di Conwarder di Dana White” la cui mano destra nel primo combattimento della giornata. Ai fan che sono entrati nell’arena è stato poi negato qualsiasi altra vera vetta locale, anche se un laureato di un altro candidato, Jonathan Micallef, è apparso vincendo il divertimento con Kevin Jousset e Jake Matthews ha finalmente messo insieme la vittoria.

Altrimenti, tuttavia, è stato per i combattenti delle selezioni sottili della regione, perché Jack Jenkins è stato presentato nel 3 ° round e Jimmy Crote è stato valutato il controverso pareggio con Rodolfo Bellato.

Il presidente della UFC Dana White è stato a lungo un fan del mercato australiano e ci sono state carte molto più forti, ad esempio a Perth l’anno scorso e il 2023, e persino l’ultima volta a Sydney, quando Strickland ha sconvolto Adesanya. Tuttavia, le stelle semplicemente non corrispondono a UFC 312 e la gente del posto richiederà una carta di calibro più elevata la prossima volta. – Bruce