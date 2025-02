UFC 313 – Alex Pereira vs. Magomed Ankalaev: Cartão de luta, data, probabilidades, localização, rumores, guia completo

O campeão semi -marcado de peso do UFC, Alex Pereira, teve um ano de banner em 2024, mas agora ele deve enfrentar quem nomeou seu desafiante mais credível. Magomed Ankalaev finalmente desafia Pereira pelo título no UFC 313.

Em 8 de março, Pereira e Ankalaev lidam a arena da T-Mobile em Las Vegas. Pereira foi o principal candidato a 2024 lutador do ano Depois de bater em Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr. esses desafiantes, todos os atacantes, tinham uma montanha para escalar contra o ex -campeão da glória de duas divisões Pereira.

Muitos consideram Ankalaev um lutador completo capaz de apresentar novos desafios ao campeão, principalmente no departamento de luta livre. Ankalaev lutou anteriormente a Jan Blachowicz em um sorteio majoritário para a vaga de peso semi -derramada. Ele está invicto em 13 brigas consecutivas desde que aproveitou uma apresentação de Hail Mary por Paul Craig no último segundo de sua estréia no UFC.

O evento principal do sábado tem uma luta do ano escrita em todos os lugares. O ex -campeão da BMF, Justin Gaethje, luta contra Dan Hooker em uma luta pelo título de cinco rodadas. Gaethje tem um caso fácil de ser o lutador mais emocionante do esporte, alcançando 13 títulos após a luta em 13 brigas no UFC. Hooker também não está muito atrasado no departamento de títulos. Seu pedaço de 2020 com Dustin Poirier estava na lista das melhores brigas naquele ano. Gaethje procura se recuperar de 2024 KO do ano da CBS Sports Perda antes de Max Holloway. Hooker parecia estar na porta da morte depois de ir 1-4, mas notavelmente reconstruída uma sequência de três combates no UFC 313.

Abaixo está o cartão completo 313, juntamente com as mais recentes probabilidades. Retorne ao longo da semana para obter as últimas notícias, características e outros conteúdos em torno deste enorme evento.

Card de Lucha UFC 313, Probabilidades

Alex Pereira (C) -115 vs. Magomed Ankalaev -105, título de peso semi -ervilha

Justin Gaethje -160 vs. Dan Hooker +135, peso leve

King Green vs. Mauricio ruffy, leve peso

Bruno Silva vs. Joshua van, pesos com mosca

Amanda Lemos vs. Iiasmin Lucindo, Peso de palha feminina

Mairon Santos vs. Francis Marshall, Pesos de caneta

Alex Morono vs. Carlos leal, pesos de Welter

Brunno Ferreira vs. Armen petrosyan, pesos médios

Chris Gutiérrez vs. Jean Matsumoto, Bantam Pesos

Djordden Santos vs. Ozzy Díaz, pesos médios

Informações do UFC 313