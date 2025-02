UFC 314: Ilia Topuria Vacuums Porta, Alexander Volkanovski e Diego Lopes para lutar pelo cinturão

Alexander Volkanovski pode se tornar o campeão do UFC Featherweight novamente sem vingar sua perda contra Topuria. O CEO da UFC, Dana White, anunciou quarta -feira à noite que Volkanovski lutará com Diego Lopes pela vaga no UFC 314.

Volkanovski vs. Lopes liderará o retorno do UFC a Miami em 12 de abril. Segundo White, Topuria anulou o título de 145 libras enquanto se preparava para passar para a divisão de luz após sua vitória sobre Max Holloway em outubro. Volkanovski (26-4) levou a maior parte de 2024 após as derrotas consecutivas para a eliminação de Topuria e o campeão da luz Islam Makhachev. Lopes (26-6) está em uma impressionante corrida de 5-0, mais recentemente atingindo Brian Ortega dentro da esfera em Las Vegas.

White também anunciou um grande número de lutas para apoiar o evento principal no UFC 314. O mais notável é um combate de cinco vezes entre Michael Chandler e Paddy Pimblett com leve peso. Além disso, a velha estrela do Bellator Patricio Pitbull fará sua estréia com a promoção no cartão. O ex -campeão do Bellator de duas divisões, muitas vezes considerado a maior exportação da promoção, faz sua estréia no UFC contra o ex -campeão interino de peso de penas, Yair Rodríguez. Geoff Neal vs. também foi anunciado. Carlos Prates e Nikita Krylov vs. Dominick Reyes.

O UFC 314 ocorre no Kaseya Center em Miami.