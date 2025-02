UFC luta contra probabilidades noturnas, previsões, tempo, cartão da Arábia Saudita: Adesanya vs. IMAVOV Picks, MMA especialista em apostas

Dois dos melhores combatentes do UFC lutam quando Israel Adesanya conhece Nassourdine Imavov no segundo lugar da noite de luta do UFC: Adesanya vs. Imavov. Espera -se que a luta preliminar do UFC na ANB Arena em Riad, na Arábia Saudita, seja lançada por volta das 9h ET, com a carta principal que começa por volta do meio -dia ET. Adesanya vem de uma derrota na quarta rodada até a submissão ao Dricus du Plessis no UFC 305 para o UFC Medium Weight Championship em agosto passado. Enquanto isso, Imavov conquistou uma decisão unânime da decisão sobre Brendan Allen no UFC Fight Night: Moicano vs. Saint Denis em setembro passado.

Adesanya é o favorito de -160 (risco de US $ 160 para ganhar US $ 100), enquanto o imavov tem um preço de +130 (risco de US $ 100 para ganhar US $ 130) na última noite de luta do UFC: Adesanya vs. IMAVOV As probabilidades, com essa luta listada em -170 a distância. Também no cartão principal, os combatentes de peso médio Shara Magomedov (-190) enfrentam Michael Page (+160). Antes de fazer qualquer noite de luta do UFC: Adesanya vs. IMAVOV PICKS, Não deixe de ver as previsões do MMA e as dicas de apostas do especialista em esportes Daniel Víhlani.

Víhlani é um jogador do UFC altamente analítico que tem sido um vencedor constante para os membros da Sportsline desde que estreou em janeiro de 2023 com um recorde de 5-0 para o UFC 283. Na verdade, ele tem mais de US $ 1.500 em suas seleções de apostas no UFC Main Card Sports.

Seus outros aspectos destacados incluem chamar um desconforto de ser O’Malley (+210) contra Aljamain Sterling (-250) no UFC 292 como parte de um cartão principal 4-1 e seus vencedores do UFC 299 incluíram seleções de desamparado em Dustin Poirier (+ 190) contra Benoit Saint Denis (-230) e Michael Page (+110) contra Kevin Holland (-130). Qualquer pessoa que o seguiu em casas de apostas e inscrições de apostas pode ser muito alta.

Agora, Víhlani estudou Israel Adesanya vs. Nassourdine Imavov de todos os ângulos e revelou suas melhores opções de apostas e suas melhores apostas. Você só pode ver a noite de luta do UFC de Víhlani: Adesanya vs. IMAVOV Escolhas na Sportsline.

A adodesia vs. A prévia de Imavov

Adesanya, 35, perdeu suas duas últimas lutas e três de seus últimos quatro, publicando sua última vitória em abril de 2023. Nesse jogo, ele bateu Alex Pereira às 4:21 da segunda rodada no UFC 287 para ganhar o peso médio de Campeonato do UFC. Ele também obteve o desempenho das honras noturnas. Adesanya teve uma carreira dominante, fazendo sua estréia profissional em março de 2012.

Ele ingressou no UFC em 2018 e tem a distinção de vencer seus primeiros 20 luta como profissional. Em 28 partidas de carreira, ele compilou uma marca de 24-4. Ele tem 16 vitórias para nocaute e oito por decisão. Ele registrou três vitórias unânimes em suas últimas quatro vitórias. É também um ex -campeão de peso de tamanho médio do UFC. Confira a Sportsline para ver suas seleções e análises.

Enquanto isso, Imavov, 29, conhecido como “The Sniper”, está em uma sequência de três navios. Ele começou sua carreira profissional em fevereiro de 2016, perdendo seu primeiro jogo contra o Ayadi Majdeddine por submissão. Em seguida, ele publicou um recorde de 8-2 antes de assinar com o UFC em 2020. Em sua primeira ação com o UFC, ele ganhou uma decisão unânime sobre a Jordânia Williams em um combate de peso médio em outubro de 2020 no UFC na ESPN: Holm vs. Aldana

Desde que ele ingressou no UFC, ele tem 7-2-1 e competiu por semi-galinha e peso médio. Em 20 jogos de carreira, ele compilou uma marca de 15-4-1. Ele registrou seis vitórias por nocaute, quatro por apresentação e cinco por decisão. Ele é um ex -campeão de peso do TFL Welter. Você só pode ver suas escolhas e análises na Sportsline.

Noite de luta do UFC: Adesanya vs. Previsões de imavov

Vamos revelar um na noite de luta do UFC de Víhlani: Adesanya vs. Seleções de imavov aqui: grad de bogdan (+105) para incomodar Lucas Alexander (-125) em um confronto de penas na carta preliminar.

“Grad não tem medo de uma luta sangrenta. Ele estava em uma guerra absoluta em sua última luta e fez um retorno admirável para vencer depois de perder a primeira rodada. Sua dureza e determinação podem dar a vantagem nessa luta. Tanto o graduado quanto o Alexander são os atacantes talentosos. Veja quem mais voltará aqui.

Como fazer a luta do UFC: Adesanya vs. Imavov escolhe

Víhlani tem fortes eleições para Adesanya vs. Imavov e outros brigas na noite da luta do UFC: Card Adesanya vs. Imavov. Ele também apoia um lutador cuja “vantagem do tribunal local” será o fator decisivo em uma vitória maciça. Você está compartilhando quem está sozinho na Sportsline.

Quem ganha a noite de luta do UFC: Adesanya vs. Imavov, e como acaba a luta? Visite Sportsline agora para obter seleções e análises detalhadas do especialista incomparável que enviou mais de US $ 1.500 em suas seleções de cartão principal do UFCe descubra.

Noite de luta do UFC: Adesanya vs. IMAVOV Carjeta Principia del Principal, ódio

Veja a noite da luta completa do UFC: Adesanya vs. Picks, previsões de imavov, melhores apostas aqui.

Israel Adesanya (-160) vs. Nassourdine imavov (+135)

Shara Magomedov (-190) vs. Michael Page (+160)

Sergei Pavlovich (-320) vs. Jairzinho Rose Bush (+250)

Disse Nurmagomedov (-175) vs. Vinicius Oliveira (+145)

Tares Ziam (+115) vs. Mike Davis (-13)