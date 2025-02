UFL 2025: disintegrazione della prossima stagione in base ai numeri

Ecco cosa sai della prossima stagione UFL del 2025 secondo i numeri:

43: I partner dei media della League Fox, ABC, ESPN, ESPN2, FS1 ed ESPN Deportes presentano tutte e 43 partite UFL durante la seconda stagione (40 partite della stagione regolare, due playoff, un campionato).

21: FOX Sports mostra 21 stagione regolare e dopo la stagione nelle aree Fox (20) e FS1 (1) in questa stagione.

10: Numero di settimane nella stagione regolare e il venerdì il numero di partite di partite in diretta come parte del nuovo FOX UFL Friday. Le operazioni inizieranno nel weekend di kickoff UFL venerdì 28 marzo. La partita di kickoff è la prima di molti di questo venerdì di quest’anno, con il campionato che ha aggiunto il calcio alla campagna 2025 di venerdì sera.

8: L’UFL ha otto squadre: quattro ex USFL e quattro ex team XFL. La conferenza USFL è composta da Orit di Birmingham – Houston Roughnucks – Memphis Exhibition Boat E Pantere del Michigan . La conferenza XFL include Arlington Renegades – Difensori DC – San Antonio Brahmas E St. Louis Battlehawks .

5: Il numero di doppie teste di questa stagione inviata con Fox, ESPN e ABC.

4: UFL è di proprietà di quattro unità: Fox Sports, Redbird Capital Partners, Dany Garcia e Dwayne “The Rock” Johnson. Fox Sports possiede metà del campionato, mentre l’altra metà ne condivide altri tre. Garcia era precedentemente proprietario e presidente dell’XFL.

2: I campionati della conferenza con due migliori squadre con i migliori dischi nelle loro corrispondenti conferenze che giocano l’una contro l’altra nel gioco del titolo saranno rilasciati domenica 8 giugno su ABC (3 pm ET) e Fox (6 pm ET). Il campionato UFL del 2025 seguirà il 14 giugno.

74: La percentuale di tutti i giochi UFL, che appaiono in Fox o ABC in questa stagione.

7: Numero di ospiti di giochi UFL in questa stagione. I biglietti per la stagione per la stagione 2025 sono disponibili ad Arlington, Birmingham, DC, Houston, Memphis, San Antonio e St. Louis e sono ora in vendita Theuufl.com/tickets .

25-0: Le orge hanno chiuso Brahmas nel campionato UFL l’anno scorso, 25-0. La vittoria ha segnato il terzo titolo di calcio primaverile di Birmingham dopo i campionati reciproci USFL nel 2022 e nel 2023.

250: Il numero di giocatori UFL invitati NFL Dopo 1 per esercitarsi quando 78 persone hanno firmato contratti nel campo di addestramento del team della NFL 30 e 21 stelle scende alle liste della NFL .

Per saperne di più:

