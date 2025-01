UL Monroe Warhawks vs. Troy Trojans: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Troy e UL Monroe apareceram no jogo, mas seus ataques certamente não. Com um placar de 35 a 30, o Troy parecia o melhor time, mas ainda faltava mais um tempo para jogar.

Se Troy continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 11-6 em pouco tempo. Por outro lado, UL Monroe terá que se contentar com um recorde de 4-15, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Trojans Trojans @ UL Monroe Warhawks

Registros atuais: Troy 10-6, UL Monroe 4-14

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Sun Belt agendado para Troy Trojans e UL Monroe Warhawks às 19h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira no Fant-Ewing Coliseum. Os Warhawks têm a vantagem de jogar em casa, mas os Trojans devem vencer por 12,5 pontos.

Os especialistas previram que Troy chegaria perto após uma vitória, mas o Arkansas State garantiu que isso não acontecesse. Troy caiu por 84-78 para o estado de Arkansas no sábado. Infelizmente, esta derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para os Trojans em seus confrontos com os Red Wolves: eles já perderam três consecutivas.

Enquanto isso, a recente queda do UL Monroe ficou um pouco mais difícil no sábado, após a sétima derrota consecutiva. Eles ficaram um pouco atrás da Louisiana por uma pontuação de 71-68. Para quem acompanha em casa, essa é a derrota mais próxima que os Warhawks sofreram desde 18 de novembro de 2024.

A derrota de Troy reduziu seu recorde para 10-6. Quanto ao UL Monroe, a derrota caiu para 4-14.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: Troy varreu as tabelas nesta temporada, com média de 37,4 rebotes por jogo. Não é como se a UL Monroe estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 37,8. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Troy conseguiu uma vitória sólida sobre UL Monroe quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, vencendo por 84-78. Troy tem outra vitória na manga ou UL Monroe vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Troy é um grande favorito de 12,5 pontos contra UL Monroe, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

A linha mudou um pouco em direção aos Trojans, já que o jogo começou com os Trojans como favoritos de 11 pontos.

O acima/abaixo é de 136,5 pontos.

História da série

Troy venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra UL Monroe.