Última atualização sobre a aparência de The Rock

O Final Boss apareceu pela última vez durante PLE Bad Blood 2024

À medida que o episódio de estreia do Monday Night Raw se aproxima, a expectativa entre os fãs pelo retorno de Dwayne ‘The Rock’ Johnson continua aumentando. Sem nenhuma atualização oficial sobre seu estado, surgiram especulações nas redes sociais.

Johnson se tornou um tema quente entre os fãs da WWE, especialmente no que diz respeito ao seu retorno ao show de estreia da marca Red. The Rock foi visto pela última vez na televisão WWE em outubro de 2024 e está ausente desde então.

Johnson apareceu após o evento principal de Bad Blood 2024, onde encarou Cody Rhodes e Roman Reigns e saiu sem dizer uma palavra. Embora Johnson seja um homem ocupado e tenha vários compromissos fora do ringue, muitos fãs esperam vê-lo retornar no show de estreia na segunda-feira.

Parece que Johnson sugeriu sua suposta aparição no programa de estreia em uma postagem recente no Instagram. Johnson compartilhou recentemente que fará uma apresentação no Golden Globe Awards deste domingo no Beverly Hilton Hotel em Los Angeles.

Coincidentemente, o local fica a apenas 20 minutos de carro do Intuit Dome em Inglewood, local do show de estreia da marca Red no dia seguinte. Em seu Instagram, The Final Boss confirmou sua aparição no Globo de Ouro e expressou seu entusiasmo com a indicação de Moana 2 para Melhor Animação.

“Estamos CHEE HOO’n a noite toda neste domingo 🥂 Como sempre, vou me divertir apresentando, mas o mais importante, ter MOANA 2 indicado para Melhor Filme é muito especial e humilhante, pois representa essa aceitação global de nossa cultura polinésia e pessoas . . Como personagem, ‘Maui’ e produtor, esta é uma noite ótima e especial. Dizemos isso em voz alta e com orgulho”, escreveu Johnson.

Há uma chance de Johnson fazer sua aparição eletrizante no show de estreia, talvez até enfrentando Roman Reigns ou Cody Rhodes.

No entanto, ainda não há nenhuma palavra oficial da promoção ou de Johnson sobre o seu regresso à WWE. Os fãs esperam que esta aparição no Globo de Ouro leve ao retorno de Rock.

A transformação de The Rock no Chefe Final

Johnson fez seu retorno eletrizante no início do ano passado em meio a muito alarde. Antes disso, Johnson era visto principalmente em aparições de meio período devido à sua agenda lotada. Johnson fez a transição da WWE para atuar e se tornou uma das maiores estrelas que a indústria já viu.

No entanto, os fãs da WWE rapidamente se voltaram contra ele quando foi revelado que ele estava substituindo Cody Rhodes na luta da WrestleMania 40 com Roman Reigns.

A equipe criativa da WWE, que inicialmente pensou que o conceito funcionaria, rapidamente pegou e abraçou os fãs e reinseriu Rhodes na história. The Rock posteriormente girou e uniu forças com OG Bloodline e enfrentou Rhodes antes do evento WrestleMania.

Johnson é conhecido por mudar com o tempo e redefinir seus personagens mais uma vez para canalizar a personalidade do início dos anos 2000, quando ‘The Final Boss’ foi criado.

No entanto, a agenda lotada de Johnson o manteve afastado a maior parte do tempo. Os breves vislumbres que tivemos do Chefe Final foram arrepiantes, solidificando que sempre que ele retornar, o caos certamente se seguirá.

Você está animado para o show de estreia do Monday Night Raw? Você acha que Johnson retornará em 6 de janeiro? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

