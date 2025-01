Última atualização sobre JD McDonagh após um ponto assustador na WWE Raw

JD McDonagh sofreu uma lesão grave na WWE Raw

JD McDonagh tem um pulmão quebrado depois de uma partida comovente na segunda -feira à noite Raw. O irlandês de 34 anos associado à estrela do Dominik Mysterio Trial Day e desafiou Erik e Ivar de Los Raiders da guerra para o Campeonato da Equipe Mundial da WWE.

No meio do caminho, McDonagh executou uma lua de trampolim na parte externa do ringue e caiu violentamente com a tabela de anúncios.

Enquanto o pescoço dele parecia bater contra a mesa, McDonagh explicou a X: “Primeiro, obrigado a todos pelas mensagens e preocupação. Estou bem. ‘Eu tenho algumas costelas quebradas e um pulmão perfurado, então vou sair por alguns meses. Afinal, poderia ter sido muito pior, então sou grato por isso. Vejo você em um momento.

Apesar de ter sido revisado pelo Ring Doctor durante o descanso comercial, McDonagh terminou a luta e recebeu uma onda de aplausos de público. Os fãs também se recuperaram atrás dele nas redes sociais, esperando que ele não tenha sido seriamente danificado.

Seu colega de julgamento, Dominik Mysterio, enviou um GIF com a ponta do chapéu com emojis de coração e saudações, enquanto o produtor da WWE e do lutador aposentado Shane ‘Hurricane’ acrescentou: ‘JD McDonagh é um garanhão!

JD McDonagh é um garanhão para f’n! – Helms do furacão (@shanehelmscom) 28 de janeiro de 2025

E o lutador cru Chad Gable declarou: “JD McDonagh é notável”.

Em outra parte do RAW, o show começou com Seth Rollins e Gunther lutando antes do Royal Rumble, enquanto Logan Paul se juntou e prometeu vencer a batalha em massa neste fim de semana.

Rey Mysterio derrotou Xavier Woods, cuja família parecia no ringue e expressou sua insatisfação com a maneira como ele e Kofi Kingston haviam atuado recentemente.

Também foi anunciado que Zelina Vega faria sua aparição final com o LWO, já que eles a haviam transferido para o Smackdown através do site de transferência.

Jey usou prometeu vencer o Rumble, enquanto Liv Morgan e Raquel Rodríguez derrotaram o campeão da equipe de gravadora feminina Bianca Belair e Naomi em ação sem um título.

Paul Heyman usou a revelação da capa da WWE 2K25 para promover Roman Reigns para o Rumble, mas Drew McIntyre interrompeu e prometeu eliminar o CM Punk naquele jogo.

Na última reunião da noite, Sami Zayn foi negado uma vitória contra o guerreiro escocês, e Cody Rhodes o salvou após um ataque após o jogo.

Kevin Owens aproveitou seu próprio ataque, enquanto McIntyre voltou à batalha, evitando um chute infernal que pegou o pesadelo americano.

Quando ele se recuperou, Rhodes foi para os fãs, o que causou uma aparência de CM Punk, que se dedicou a uma luta tensa e acalorada no microfone.

