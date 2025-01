Última atualização sobre o contrato de Becky Lynch e Sheamus com a WWE

Becky Lynch estava agendada para o show de estreia do RAW

‘The Man’ Becky Lynch está ausente da televisão WWE desde sua última aparição contra Liv Morgan no episódio de 27/05/24 do Monday Night Raw, realizado na Enmarket Arena em Savannah, Geórgia.

O contrato de Lynch com a promoção expirou no início de junho e ela está fora dos holofotes desde então. No entanto, sua recente aparição no vídeo promocional da Netflix levou muitos fãs a acreditar que ele poderia retornar no episódio de estreia da marca Red na Netflix.

Embora não tenha havido atualizações sobre sua situação contratual, reportagens de Cory Hayes do BodySlam revelaram que Lynch estava programado para aparecer após a vitória de Ripley pelo título contra Morgan, mas esse plano foi abandonado em favor de The Undertaker ter um momento com Rhea Ripley.

De acordo com um novo relatório de Sean Ross Sapp da Fightful, a sugestão de que Lynch apareceria no Intuit Dome na estreia do RAW Netflix foi desmascarada. O talento da WWE esperava ver Lynch, mas ela não estava em Los Angeles. Sapp também esclareceu que Lynch nunca estava programado para aparecer no evento.

Os relatórios confirmam ainda que Lynch concordou com um novo contrato com a promoção desde que seu último acordo com a promoção expirou em junho de 2024. No final de 2024, os planos de retorno de Lynch e a possível participação na WrestleMania permaneciam incertos, mas Sapp citou fontes próximas ao assunto. . e antecipou que seria finalmente incorporado aos planos da WWE para Mania.

Sheamus confirma que assinou um novo contrato de cinco anos com a WWE

‘The Celtic Warrior’ Sheamus conversou com Chris Van Vliet em seu Insight Podcast. O Celtic Warrior falou sobre ultrapassar 1 milhão de inscritos em seu canal no YouTube ‘Celtic Warrior Workouts’, fazer parceria com Cesaro, perseguir o título do IC, ganhar o título da WWE de John Cena, sua rivalidade com Gunther e muito mais.

Durante a conversa, Vilet perguntou ao Celtic Warrior se ele tinha em mente uma data de término para sua carreira. Sheamus respondeu revelando que assinou um novo contrato de cinco anos com a promoção e não se aposentará até que “as rodas caiam”.

“Não, na verdade não, acabei de assinar um novo contrato de cinco anos. Eu irei até as rodas caírem. Farei isso até que fisicamente não consiga mais. Eu amo o que faço. Há muito tempo para sentar, ler um livro e assistir TV. Há muito disso.” Sheamus revelado

O Celtic Warrior afirmou que conversou com muitos talentos que se arrependem de ter se aposentado tão cedo e não querem repetir o mesmo erro.

Sheamus esteve em ação pela última vez no Survivor Series 2024 PLE na luta Triple Threat contra Bron Breakker (c) e Ludwig Kaiser, onde o título Intercontinental estava em jogo.

