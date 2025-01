Última atualização sobre o retorno do WWE SmackDown ao formato de duas horas: Relatórios

A marca Blue mudou para o formato de três horas em 2025

A promoção baseada em Stamford começou o ano com um show Friday Night SmackDown de três horas que foi ao ar ao vivo no Footprint Center em Phoenix, Arizona. O primeiro show da marca Azul preparou o cenário para o que está por vir no ano da WWE.

O show do dia 01/03 marcou as primeiras três horas do SmackDown, iniciando a transição da marca Azul para o novo formato. A marca Blue continuou a oferecer shows cheios de ação de três horas e a adição de uma hora extra significou mais tempo de tela para os próximos talentos e partidas.

O episódio da marca Blue da semana passada apresentou seis partidas junto com vários segmentos. Um dos destaques do show foi o confronto pelo título do evento principal entre Tiffany Stratton e Bayley. As duas estrelas fizeram uma partida incrível aproveitando a prorrogação que lhes foi concedida devido ao formato de três horas.

Porém, mais tarde foi revelado que a marca Azul voltaria ao formato original de duas horas. O CCO da WWE Triple H fez este anúncio durante sua conversa com Pat McAfee no The Pat McAfee Show.

Durante a conversa, a McAfee mencionou a mudança para um formato de três horas tanto para o SmackDown quanto para o RAW, em comparação com o formato anterior. Triple H respondeu: “Sim, até agora, e depois são dois novamente”. No entanto, ele não especificou quando o SmackDown retornaria ao formato original de duas horas.

Friday Night SmackDown retornará ao formato de duas horas no verão

De acordo com o último Wrestling Observer Newsletter, a marca Blue retornará ao seu formato original de duas horas logo após a WrestleMania 41. A 41ª edição do maior palco acontecerá como um evento de duas noites nos dias 19 e 20 de abril. 2025 no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, EUA.

O relatório sugere que os atuais episódios de três horas de sexta à noite do SmackDown continuarão por pelo menos mais quatro meses, até maio ou junho, antes de retornar potencialmente a um formato mais curto.

Segundo Dave Meltzer, Triple H e sua equipe criativa têm conteúdo mais que suficiente para manter o show ocupado até então. A equipe criativa terá que conciliar dois shows semanais de três horas no Raw e SmackDown junto com um show semanal de duas horas no NXT.

Além disso, eles também cuidarão do próximo evento principal de sábado à noite e do primeiro PLE de 2025, que é o Royal Rumble e está agendado para 1º de fevereiro no Lucas Oil Stadium em Indianápolis, Indiana.

A primeira edição de 2025 do SNME está marcada para 25 de janeiro no Frost Bank Center em San Antonio, Texas. Duas lutas pelo título estão programadas para o show junto com um confronto de pesos pesados ​​entre Jacob Fatu e Braun Strowman.

