Última atualização sobre o status de The Rock na WWE WrestleMania 41

The Rock fez sua última aparição no WWE NXT New Year’s Evil 2025

Os fãs questionaram o status de The Rock na WWE WrestleMania 41 depois de ver sua promoção no RAW na última segunda-feira. O Chefe Final não confirmou nem negou sua presença no The Showcase of the Immortals.

Durante uma recente sessão de perguntas e respostas ao vivo no Backstage Pass, o WrestleVotes forneceu uma atualização sobre a situação de The Rock na WrestleMania. O especialista em wrestling afirmou que os poderes constituídos (incluindo o próprio Rock) ainda não tomaram uma decisão final sobre a sua participação no maior PLE do ano da WWE.

“Não, acho que ninguém sabe ao certo. Ainda estou esperando por ele lá. Acho que as pessoas dentro da WWE ainda estão esperando por ele lá. Mas existe este relatório, e penso que é um relatório honesto, que ele não pode combater. Então, você sabe, é meio difícil até que uma decisão final seja tomada. E não acho que isso tenha acontecido ainda.” (A partir das 10h14)

No início da transmissão, Bill Apter falou sobre a promoção RAW de The Rock. O lutador veterano observou que Dwayne Johnson da vida real parecia deslocado durante sua promoção, mas tudo isso pode ser um truque para convencer Roman Reigns e Cody Rhodes a acreditar nele:

“Acho que The Rock estava fora do personagem, mas na história, com ele abraçando Cody e Roman Reigns. “Acho que ele está tentando atraí-los para uma falsa sensação de segurança.” (A partir das 09h13)

Depois de aparecer no episódio inaugural do Raw na Netflix, The Rock afirmou que fará sua estreia na televisão NXT esta semana. Mas o que ele poderia estar fazendo lá?

Sua primeira tarefa foi encontrar Ethan Page nos bastidores, seguida de uma breve conversa com sua filha, a gerente geral Ava. Ele disse que não tinha ideia do que iria dizer até estar na frente do público.

Quando ele chegou, mencionou que as pessoas estavam furiosas porque ele estava bebendo e saindo com Cody Rhodes como se fossem amigos. Ele sempre se referia a si mesmo como The Ultimate Boss, afirmando que está sempre pensando 20 passos à frente e que todos deveríamos conhecer nosso trabalho e manter a boca fechada.

