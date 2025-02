Última atualização sobre quem atacou Jade Cargill na WWE Smackdown

Jade Cargill foi atacada por trás do palco em novembro de 2024

Metade do campeão da gravadora da WWE, Jade Cargill, ficou gravemente ferido devido a um ataque no episódio de 22/11/24 do Friday Night Smackdown. A Cargill estava ensanguentada e inconsciente no capô de um carro com um pára -brisa quebrado.

Mais tarde, a promoção anunciou que a Cargill foi diagnosticada com as seguintes lesões, hematomas profundos do músculo parasespinal lombar, rim machucado, entorse de MCL no joelho direito, hematoma de osso do platô tibial de seu joelho direito e lacerações faciais. Jade está ausente da programação da WWE desde novembro de 2024.

Durante a ausência de Cargill, Belair foi convidado a desocupar o título da gravadora, já que ele não conseguiu defendê -la. No entanto, Naomi se levantou para salvar o dia para sua amiga e ofereceu seus serviços como parceira de gravadora. Agora é metade dos campeões da WWE Women’s Label com Bianca.

Enquanto Naomi ingressou na Belair e continuou a defender o título de muitos fãs e colegas estrelas acreditava que o momento era muito conveniente para ela e acusou Naomi de ser o agressor.

Nick Aldis Gerente Geral compartilhou um vídeo da noite de Jade Cargill Attack

Apesar de múltiplas teorias e acusações de fãs, a WWE não forneceu clareza sobre quem era o assaltante misterioso. No entanto, no episódio 4/14 de Friday Night Smackdown, a promoção forneceu um novo desenvolvimento na história.

Durante o show de 14/02, o gerente geral Nick Aldis chamou Belair e Naomi em seu escritório depois de receber uma dica anônima sobre o ataque na forma de um vídeo que parecia ter sido filmado em um telefone celular. Aldis declarou que eles não sabem quem filmou o vídeo ou quem o enviou, mas só quer mostrar o vídeo.

Aldis então tocou o clipe quando Brair e Naomi reconheceram Liv Morgan e Raquel Rodríguez caminhando perto da ambulância quando a Cargill foi levada para o hospital. Naomi declarou que estava cansada de que todo mundo a culpa por ser o agressor, mas o vídeo deixou claro.

Pearce enfatizou que nada foi confirmado e que ele ligaria para o gerente geral da RAW, Adam Pearce, para descobrir o próximo passo antes de chegar a qualquer conclusão. No entanto, Belair e Noami pareciam ter decidido quando disseram que iriam para Raw para dirigir Morgan e Raquel.

Você acha que Liv Morgan e Raquel Rodríguez estavam por trás do ataque ou estavam simplesmente no lugar errado na hora errada? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários.

