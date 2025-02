Antes de abrir a campanha contra o Bangladesh, a estrela Índia Bacit Virat Kohli abriu por que ele gosta de campeões do Trophy ICC como uma competição e como ele é semelhante ao campeonato mundial do T20, que a Índia venceu no ano passado. A maior partida dos campeões Tropheum entre dois rivais do arquiteto, a Índia e o Paquistão, será disputada em 23 de fevereiro. A Índia começará uma campanha com Bangladesh em 20 de fevereiro, e sua última partida da liga ocorrerá contra a Nova Zelândia em 2 de março.

Conversando com o Star Sports, Virat disse: “Antes de tudo, foi muito tempo em que tocamos o Trophy Masters. Para ser sincero, sempre gostei deste torneio. Por ser uma apresentação de como você está tocando constantemente críquete por um ano, quando está na primeira pessoa, recebe esse prêmio por este torneio. torneio. “

“E a última vez que jogamos na partida de abertura contra o Bangladesh no torneio da ICC (Copa do Mundo de 2011), foi bom para nós quando vencemos o torneio. Eu tenho boas lembranças sobre isso.

“E, como eu disse, se você pressionar o T20 T20 no formato ODI, é muito semelhante. Porque você tem 3-4 partidas lá. Portanto, se você não começar bem, você tem pressão sob pressão, acho que os primeiros jogos são muito importantes. Seja na melhor das hipóteses – ele concluiu.

Virat é 11. O mais alto da história do torneio desde sua estréia na competição em 2009. Ele ganhou 529 marchas em 13 partidas e 12 innnses, em média, 88,16, com um indicador de acerto de 92,32. Among the Indians he is the third best batter, with Rahul Dravid (627 runs in 19 matches and 15 innsations on average 48.23, with six fifty) and Shikhar Dhawan (701 runs in 10 rounds on average 77.88, with three, with three, with três, de três séculos e três cinquenta). O rompimento mais importante da história do torneio é o ícone do oeste da Índia Chris Gayle, com 791 corridas em 17 rodadas, em média, 52,73, com três séculos e cinquenta). Seu melhor resultado é 133*.

Virat estava em ação durante a série ODI contra a Inglaterra, que terminou recentemente.

Após a falta do primeiro ODI devido à lesão no joelho, ele venceu cinco e 52 em outras partidas.

No Troféu dos Campeões a partir de 19 de fevereiro, Virat tentará superar sua forma longa em forma.

Virat terminou no ano passado com apenas 655 corridas internacionais em 23 partidas e 32 entradas, em média 21,83, com um século e dois cinquenta. Seu melhor resultado foi 100*.

Equipe da Índia para o Troféu dos Campeões da ICC, 2025: Rohit Sharma (Capitão), Shubman Gill (Wiccene), Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (WK), Rishibh Pant (WK), Risabh Pant (WK), Hardik Panda, Axar Patel , Washington Sundar, Kuldeep Yadav, Ferida dura, Mohd. Shami, Arshdeep Singh, Ravindra Jadiej, Varun Chakaravarthy.

Substituições não diferentes: Yashasvi Jaiswal, Mohammed Siraj e Shivam Dube. Três jogadores viajarão para Dubai, se necessário.