Ultime quote di scommessa Mostra il favorito per vincere il Super Bowl

Mentre la NFL si prepara per il turno di divisione dei playoff, sembra esserci una buona parità in questo momento, poiché ci sono diverse squadre che sembrano avere una reale possibilità di vincere il campionato del Super Bowl.

L’incontro tra Baltimore Ravens e Buffalo Bills è stato definito da alcuni il vero incontro del campionato AFC, mentre i due volte campioni del mondo in carica Kansas City Chiefs si nascondono dall’altra parte del girone.

Nella NFC, i Detroit Lions sono pronti a correre per la loro prima trasferta al Super Bowl, e i Philadelphia Eagles potrebbero essere il contendente al Super Bowl di cui la gente non parla molto.

Secondo le quote di DraftKing, i Lions rimangono i favoriti per vincere tutto, con i Chiefs subito dietro di loro, secondo NBC Sports Bet.

I Lions sono stati scelti da molte persone per vincere il Trofeo Vince Lombardi già la scorsa estate, e non c’è da meravigliarsi perché quando sono andati 12-5 la scorsa stagione ed erano a pochi minuti dal timbrare il biglietto per il big match.

Quest’anno, nonostante i numerosi infortuni alla loro difesa, sono andati 15-2, pareggiando Kansas City per il miglior record del campionato, e hanno distrutto i Minnesota Vikings nella settimana 18 con il titolo NFC North in palio.

Kansas City ha vinto molte partite in questa stagione, ma sa come vincere le partite importanti e la sua difesa è rimasta solida come una roccia.

Philly e Baltimora hanno ottimi giochi di corsa e quarterback a doppia minaccia, per non parlare delle difese sottovalutate, ed entrambe le squadre potrebbero benissimo finire per incontrarsi a New Orleans il mese prossimo per tutte le biglie.

