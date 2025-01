Último boato na equipe técnica do Buzz on Jets: NY trabalha para contratar Chris Banjo como coordenador de equipe especial

Aqui estão as últimas notícias e zumbidos como Aaron Glenn e o Jatos Construa sua nova equipe de treinamento …

29 de janeiro, 19:15

Jets estão trabalhando para contratar seu coordenador de equipe especial e vincular Chris Banjo Para aceitar o trabalho, de acordo com vários relatórios.

Banjo, 34, foi assistente técnico de equipamentos especiais com o Denver Broncos nas duas últimas temporadas. Antes de ingressar na equipe do Broncos, Banjo estava defensivo e jogou em equipes especiais para Packers, Saints e Cardinals de 2013-22.

Novos jatos GM Darren Mougey Ele também veio do Broncos, que é onde sua familiaridade se originou com Banjo. Aaron Glenn Ele era o treinador do banco de dados do Banjo quando ambos estavam em Nova Orleans desde 2016-18.

Banjo se junta Steve Wilksquem será o Coordenador defensivo de JetsNa equipe de Glenn na próxima temporada.

29 de janeiro, 18:30

Aaron Glenn Ele está começando a completar sua equipe de treinamento e está trazendo Steve Heiden de Detroit para ser o treinador da linha ofensiva dos jatos, de acordo com um Relatório da NFL Media Tom Pelissero.

Heiden, 48 anos, tem 12 anos de experiência em treinamento na NFL e passou as duas últimas temporadas com o Lions como treinador de asas fechadas.

Uma seleção de draft da terceira rodada em 1999 pelos Chargers, Heiden jogou 148 jogos de carreira com San Diego e Cleveland antes de se aposentar após a temporada de 2009.

Ele começou nas fileiras de treinamento no Arizona como assistente técnico de equipamentos especiais e asas fechadas (2013-17) antes de se tornar o treinador da linha ofensiva assistente do Cardinals (2018) e do treinador de ala fechada (2019-22).

Tanner EngstrandO coordenador do jogo de Detroit Air nas duas últimas temporadas é o favorito para dar o salto para Nova York, como apontado pelo coordenador ofensivo de Glenn, disse Pelissero.

29 de janeiro, 17:40

Aaron WhitecottonQuem foi o treinador da linha defensiva do jato durante as últimas quatro temporadas, está sendo contratado pelo Dallas Cowboys para o mesmo papel, De acordo com Jonathan Jones, da CBS Sports.

O atletismo relatou pela primeira vez o interesse de Dallas em Whitecotton.

Whitecotton treinado Quinnen Williams Durante suas duas temporadas no Pro Bowl em 2022 e 2023. Williams também obteve votos do Jogador Defensivo do Ano e um Priio da Primeira Equipe para sua temporada de 2022.

Aaron Glenn Ele ainda não precisa desempenhar nenhum papel em sua equipe técnica, embora os Jets estejam entrevistando os dois Chris Harris e Steve Wilks Quarta -feira para o trabalho de coordenador defensivo.

29 de janeiro, 11:45

Ex -coordenador do jogo do Tennessee Titans and Corner Trainer Chris Harris Você está pronto para entrevistar o trabalho de DC dos Jets na quarta -feira, De acordo com a rede da NFL Tom Pelissero.

Pelissero ressalta que Harris e Aaron Glenn Ter uma longa relação de dados.

Harris, um ex -segurança que jogou nove temporadas na NFL, começou sua carreira como treinador com os Bears em 2013 antes de passar para os Chargers, os comandantes e os Titãs.

O contrato de Harris no Tennessee expirou no final desta temporada, e o clube anunciou que não voltaria.

22 de janeiro, 16:29

SNY NFL Connor Hughes Informações Aquele ex -técnico do Arizona Cardinals Steve Wilks é Aaron GlennO principal objetivo para o coordenador defensivo.

Wilks, que treinou pela última vez como DC dos 49ers em 2023, foi assistente muito tempo na Carolina e serviu como treinador interino dos Panteras em 2022.

Enquanto isso, Hughes informa que o coordenador do jogo Rams Nick Caley É um nome observar OC, embora possa ser difícil se afastar devido ao seu relacionamento próximo com Seja McVay.