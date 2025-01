Um derby do norte de Londres repleto de lesões ainda trará muito drama; A temporada de transferências esquenta à medida que o PSG gasta

Olá! A ação do meio da semana continua com jogos altamente aguardados em toda a Europa, encabeçados pelo Derby do Norte de Londres, na quarta-feira, enquanto a janela de transferências começa a esquentar. Sou Pardeep Cattry com as últimas novidades.

📺 Solução de futebol

Todos os horários dos EUA/Leste

Quarta-feira, 15 de janeiro

🇩🇪 Bundesliga: Bayern vs. Hoffenheim, 14h30 ➡️ ESPN+

🇮🇹 Série A: Inter vs. Bolonha, 14h45 ➡️ Supremo+Rede CBS Sports Golazo

🏴ڠڠڠڠڠ EPL: Arsenal vs. Tottenham, 15h ➡️ Pavão

🇪🇸 Copa del Rey: Barcelona vs. Real Betis, 15h ➡️ ESPN+

🇫🇷 Copa da França: Espaly vs. PSG, 15h ➡️ FS2

Quinta-feira, 16 de janeiro

🏴ڠڠڠڠڠ EPL: Manchester United vs. Southampton, 15h ➡️ Rede EUA

🇪🇸 Copa do Rei: Real Madrid vs. Celta de Vigo, 15h00 ➡️ ESPN+

🏴ڠڠڠڠڠڠ League One: Shrewsbury vs. Wrexham, 15h ➡️ Supremo+Rede CBS Sports Golazo

⚽ A linha de frente

Crise de lesões paira sobre North London Derby

imagens falsas



As apostas são altas no Emirates Stadium, na quarta-feira, quando Mikel Arteta, do Arsenal, e Ange Postecolgou, do Tottenham Hotspur, enfrentam uma partida obrigatória na última edição do North London Derby.

Embora 10 lugares separem as duas equipas, altos e baixos recentes significam que ambos os treinadores se encontram sob escrutínio semelhante, acusados ​​de não terem feito o suficiente para melhorar a posição da sua equipa na época passada. As críticas exatas dos treinadores e das equipes são diferentes, como escreve James Benge, mas essas questões provavelmente serão os elementos definidores do jogo de quarta-feira.

Benéfico: “Pelo menos um desses treinadores sofrerá um golpe na manhã de quinta-feira. Haverá dúvidas sobre a falta de um atacante de ponta na metade vermelha do norte de Londres e/ou mais debate sobre a intransigência filosófica do time. irá realmente abordar as circunstâncias que foram infligidas a estas equipas nesta temporada tão difícil.”

As circunstâncias acima mencionadas são as crises de lesões que ambos os treinadores têm enfrentado, algo que por vezes passou despercebido, mas que teve um papel importante nas campanhas de ambas as equipas. Tanto Arteta quanto Postecoglou estiveram sem grupos diferentes de jogadores importantes durante toda a temporada, e as coisas não melhoraram em nada antes desta partida. O técnico do Arsenal tem Bukayo Saka e Gabriel Jesus em sua longa lista de jogadores lesionados, enquanto o técnico do Spurs não poderá contar com quatro de seus cinco titulares na defesa.

Ambos os treinadores aproveitaram ao máximo a situação nada ideal: o Arsenal de Arteta está em terceiro lugar na Premier League e na UEFA Champions League no estado atual, enquanto os Spurs de Postecoglou estão perto da final da Taça EFL. e teve o azar de perder pontos em vários jogos disputados. A grande questão antes do derby, então, é como as exibições de quarta-feira se enquadram nas campanhas complicadas que ambos os treinadores estão a viver e se serão julgados de forma justa, tendo em conta o contexto em torno dos seus resultados.

🔗 Jogo de link do meio-campo

✈️ A transferência iminente de Kvaratskhelia para o PSG abre uma janela de transferência ativa



imagens falsas



A janela de transferências de inverno deste ano deverá ser movimentada, à medida que vários negócios de alto nível começam a se materializar, incluindo a transferência de Khvicha Kvaratskhelia do Napoli para o Paris Saint-Germain.

Os campeões franceses estão nos estágios finais de conclusão do acordo de US$ 72 milhões, que verá Kvaratskhelia assinar um contrato de cinco anos. O internacional da Geórgia deixa a Itália apesar de jogar pelo time principal da Série A, mas espera-se que dê um impulso ao PSG em meio a uma temporada difícil. A equipa de Luis Enrique tem uma grande vantagem no topo da Ligue 1, mas está fora dos 24 lugares da UEFA Champions League e enfrenta a perspectiva de ser eliminada na fase do campeonato. O PSG não conseguiu impressionar na Europa ao desenvolver a sua identidade pós-Kylian Mbappé e Jonathan Johnson observa que Kvaratskhelia provavelmente assumirá o cargo de titular de Bradley Barcola.

Johnson: “Kvaratskhelia vai competir com Bradley Barcola pela vaga esquerda no time titular do PSG, a menos que Luis Enrique opte por uma mudança de formação improvável com o internacional francês bem abaixo de sua forma no início da temporada, que rapidamente o viu marcar 10 gols e duas assistências Incrivelmente, o jovem de 22 anos não marca golos em todas as competições desde o início de Novembro, pelo seu clube e pelo seu país, e na capital francesa sente-se que o antigo jogador do O Olympique Lyonnais precisa de o fazer. Desafiado a produzir com a consistência necessária.”

A mudança de Kvaratskhelia para Paris coincide com a possibilidade de Randal Kolo Muani se afastar da capital francesa. O atacante está cada vez mais perto de ingressar na Juventus por empréstimo até o final da temporada. por ESPNapesar do interesse do Tottenham Hotspur e de outros clubes ingleses. Valerá a pena acompanhá-lo se uma mudança de cenário beneficiar Kolo Muani, que marcou apenas dois gols pelo PSG nesta temporada, mas pode ser útil para uma equipe da Juventus que não é conhecida por suas façanhas de gols sob o comando do novo técnico Thiago Motta.

Outros atacantes notáveis ​​​​também podem estar em movimento antes que a janela feche em 3 de fevereiro: Christopher Nkunku é considerado do interesse do Bayern de Munique depois de cair em desgraça com o Chelsea, enquanto o atacante adolescente Mathys Tel poderia fazer o contrário em um acordo separado. . A série de mudanças indica uma intenção real por parte das principais equipas da Europa de renovar os seus plantéis e subir de nível após alguns resultados mistos no início da temporada, resultando num inverno invulgarmente interessante no mercado de transferências.

🔗 Histórias em destaque

🏴♥♥♥♥♥♥♥ Visualização do LND: Aqui estão três chaves para o Derby do Norte de Londres de quarta-feira, uma discussão sobre Qual treinador precisa mais da vitória? e as melhores apostas antes do grande jogo.

🩹 Lesão Pulísica: Christian Pulisic pode perder o jogo do AC Milan no fim de semana contra a Juventus, após sofrer uma pequena lesão na perna.

🇺🇸 Shaw se junta ao Courage: A estrela do USWNT, Jaedyn Shaw, juntou-se ao North Carolina Courage vindo do San Diego Wave em uma negociação de grande sucesso entre as equipes da NWSL.

✈️ Janela de transferência mais recente: O Arsenal está se preparando para contratar Martín Zubimendi da Real Sociedad, enquanto James Rodríguez se juntou ao León, da Liga MX, e os clubes de Manchester estão competindo para fazer negócios com o AC Milan neste inverno.

⏪ Retrocesso EPL: O Liverpool se contentou com um empate contra um Nottingham Forest taticamente forteenquanto Reece James resgatou um ponto para o Chelsea contra o Bournemouth e Erling Haaland não apareceu no empate do Manchester City contra o Brentford.

⚫⚪ Juventus empata novamente: A Juventus de Thiago Motta pode permanecer invicta na Série A nesta temporada, mas É aceitável um recorde de sete vitórias e 13 empates?

💰 Novas regras de escalação da MLS: A MLS simplificou suas regras sobre negociações antes da abertura da janela de transferências intraliga no final do mês, tornando mais fácil para os clubes competirem no topo da tabela.

💰 O resultado final

💵 Melhores apostas

Bundesliga: Bayern de Munique vs. Hoffenheim, quarta-feira, 14h30.

💰 A ESCOLHA: O Bayern de Munique vencerá por 2-0 (+700) – O líder da liga, Bayern de Munique, será o grande favorito contra o Hoffenheim, 15º colocado, então uma vitória fácil parece provável, já que eles buscam o título da Bundesliga. Uma vitória parece especialmente provável, já que Harry Kane registrou uma sequência de quatro jogos sem gols no fim de semana e buscará seu primeiro gol em jogo aberto desde novembro.

💰 – O líder da liga, Bayern de Munique, será o grande favorito contra o Hoffenheim, 15º colocado, então uma vitória fácil parece provável, já que eles buscam o título da Bundesliga. Uma vitória parece especialmente provável, já que Harry Kane registrou uma sequência de quatro jogos sem gols no fim de semana e buscará seu primeiro gol em jogo aberto desde novembro. Premier League: Manchester United vs. Southampton, quinta-feira, 15h00.

💰 A ELEIÇÃO: Amad Diallo marcará (+170) – O Southampton pode ter mudado de treinador nas últimas semanas, mas a sua sorte não melhorou exactamente desde então. Espere que o Manchester United aproveite a instabilidade defensiva do Saints e aumente o placar, dando a vários jogadores, incluindo o em boa forma Amad Diallo, a chance de adicionar mais um gol aos seus registros individuais.

