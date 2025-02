A Inglaterra sofreu um fracasso grave perante o troféu dos campeões, porque o promissor versátil Jacob Bethell foi excluído do torneio devido à lesão do tendão pós -executiva, confirmou o capitão Jos Buttler. “Tenho quase certeza de que ele foi excluído do troféu do Masters, para ser sincero”, disse Buttler após a derrota quatro vezes com a Índia no segundo ODI em Cuttack no domingo. O prazo para enviar as últimas equipes para o Masters é quarta -feira.

“Então isso é realmente decepcionante para ele. Claro, ele jogou bem uma vez e foi um dos jogadores realmente emocionantes. É uma pena que a lesão o exclua. Canhoto de 21 anos, que marcou meio século e pegou o portão no primeiro ODI em Nagpur, deixou a partida aqui quando os convidados chamaram Batot Tom Banton como uma capa.

A Inglaterra inicia a campanha dos campeões contra a Austrália em 22 de fevereiro.

