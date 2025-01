‘Um para o futuro’ Twitterati elogia Tilak Varma por marcar 72* no segundo T20I

Tilak Varma impulsionou a Índia para uma vantagem de 2 a 0 na série.

Depois de explodir séculos gêmeos na África do Sul há alguns meses, Tilak Varma produziu uma esplêndida demonstração de temperamento no segundo IND vs ENG T20I em Chennai, no sábado, para levar a Índia a uma vantagem de 2 a 0 na série.

O capitão indiano Suryakumar Yadav venceu o sorteio e optou por lançar em Chennai. Arshdeep Singh mais uma vez dispensou Phil Salt logo no início, enquanto Ben Duckett foi dispensado por Washington Sundar por apenas três corridas.

Jos Buttler concluiu o trabalho uma vez, mas outras pessoas ao seu redor hesitaram depois de começar. Buttler marcou 45, mas nenhum dos outros 7 melhores batedores marcou mais de 25.

A Inglaterra recebeu um impulso tardio de Brydon Carse, cujos 31 em 17 os levaram para 165, ainda não um total competitivo quando o orvalho começou a baixar.

Para a Índia, Axar Patel e Varun Chakravarthy foram os jogadores de destaque, ambos com dois postigos cada.

Na perseguição, a Índia perdeu Sanju Samson e Abhishek Sharma logo no início, mas Tilak Varma revidou. O capitão Suryakumar também falhou antes que Dhruv Jurel e Hardik Pandya caíssem barato.

Varma foi apoiado por Washington Sundar, que marcou 26 corridas em 19 bolas. Varma permaneceu até o fim, acertando 72 corridas invencíveis em 55 bolas, com quatro de quatro e cinco de seis para levar a Índia à linha com dois postigos em mãos e quatro bolas de sobra.

Twitterati elogia Tilak Varma por marcar 72* no 2º T20I:

TILAK VARMA FEZ ISSO PELA ÍNDIA. – 72* (55) com 4 quatros e 5 seis. Único guerreiro da Índia nesta perseguição, ele terminou o jogo da Índia em Chepauk. Faça uma reverência, Tilak. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/XRq5luZJgm -Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 25 de janeiro de 2025

Golpe vencedor ✅ Gerenciamento de pressão ✅ Tomada de decisão ✅ Tempo e escolha de seus confrontos ✅ ✅ Tilak Varma🤝🤝 #INDvsENG —Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) 25 de janeiro de 2025

Uma das jovens estrelas mais brilhantes do críquete indiano mostrou por que é tão bem avaliado. isso de #TilakVerma Não foi apenas um turno de grande habilidade, mas de temperamento magnífico. —Harsha Bhogle (@bhogleharsha) 25 de janeiro de 2025

