Um prequel que explora o começo caótico de Krat

Aventura ambientada no século XIX KRAT

O primeiro evento do jogo da Sony PlayStation finalmente concluiu e os fãs do Souls ficaram bastante surpresos com o anúncio das mentiras da Obertura de P.

Agora, isso é mais do que uma sequência ou DLC, este é um prequel que explorará a beleza perturbadora de Krat durante seus últimos dias do Epoque de Belle do final do século XIX.

Explorando Krat antes do caos

As novas mentiras da P Oerture levarão os jogadores de volta a Krat, uma cidade à beira da agitação, antes dos eventos do jogo original.

Este prequel tenta expandir a tradição e fornecer contexto para o amado (ou desprezado) protagonista de bonecos, afastando a abordagem de Gecetto para explorar diferentes narrativas e lugares nesse ambiente de almas.

Leia também: Novo pacote BOT PS5 Astro no horizonte; Relatórios e vazamentos

Lançar janela e expectativas

Embora a data exata de lançamento não tenha sido revelada, foi anunciado que essa expansão do prequel chegará no verão de 2025.

O trailer de estréia do jogo prometeu aos jogadores uma olhada nos novos ambientes, incluindo um dramático “novo nível de neve”, o que implica experiências familiares e de novos jogos.

Em vez de uma sequência direta do original, as mentiras da Oerture de P adotaram uma abordagem de prequel, estabelecendo os eventos que construíram o universo de P. mentiras. narrativa que tornou o jogo anterior tão atraente.

O combate e as habilidades mostrados no trailer do jogo parecem absolutamente doentes. Este é um jogo tão subestimado e todos os fãs de almas devem experimentar o título original se você ainda não o já tentou.

Não há dúvida de que as próximas mentiras da abertura do P certamente serão incríveis e fornecerão mais experiências semelhantes aos fãs. Alguns poderiam ter ficado decepcionados porque esperavam um título de sequência independente que explorasse mais bruxo na história do estilo inspirado em Oz. Mas talvez, no futuro, possamos conseguir isso também.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora jogando FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama E Whatsapp.