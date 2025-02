“Uma entrada heróica …” Os fãs elogiam em Towhid Hriday para o século Arenoso na partida de Ind Vs Ban

Towhid Hriday é o quinto jogador de Bangladesh para chegar a um século no troféu dos campeões da ICC.

Bangladesh foi aposentado para 228 corridas em seu primeiro jogo no ICC Champions Trophy 2025 contra a Índia em Dubai na quinta -feira.

Seu total foi em grande parte graças à sexta Associação Wickt de 154 (206) entre Jaker Ali e Towhid Hriday.

Os ingressos de Bangladesh eram uma história de três partes. Depois de optar por chegar primeiro, eles perderam seus cinco primeiros postigos por apenas 35 corridas e foram completamente dominados pelos jogadores de boliche indianos no primeiro jogo de poder.

Jaker e Hriday então banharam -se de sabedoria e cautelosamente para não perder seus postigos durante toda a mídia. A Índia manteve as coisas com força para a maioria da mídia com antecedência, mesmo que elas não pudessem quebrar a associação.

Bangladesh não chegou ao fim de que precisavam, pois perderam os cinco postigos restantes na fase da morte, de 40 para 50.

Jaker marcou 68 corridas de 114 bolas, enquanto Hriday teve uma taxa de ataque muito melhor e conseguiu completar seu século, marcando 100 corridas de 118 bolas com seis quatro e dois seis.

Hriday se tornou o quinto jogador de Bangladesh a se registrar um século no Troféu dos Campeões da ICC. Ele é o nono jogador a marcar cem em sua estréia no Champions Trophy e no Segundo Bangladesh, depois de Tamim Iqbal, que marcou um século contra a Inglaterra na edição de 2017.

As condições não eram difíceis de atingir e Bangladesh se arrependeria de uma boa oportunidade perdida por sua ordem superior. Eles precisam agradecer a Hriday e Jaker por mantê -los vivos no concurso.

Os usuários da Internet cutucaram o elogio de Hriday por seu século de luta:

Centenas de Hriday no Troféu dos Campeões contra a Índia ⚡ – Bangladesh tinham 35 por 5 e, em seguida, Hriday quebrou um icônico cem na história de Bangladesh ODI. pic.twitter.com/5ylcwkv8q2 – Johns. (@Criccrazyjohns) 20 de fevereiro de 2025

Uma entrada heróica de Towhid Hriday. Bangladesh tinha 35/5 e, em seguida, Hriday conseguiu esses 100 neste calor extremo de Dubai com tantas cólicas que ele mal consegue andar. Mas como não é Eng, Ind ou Aus, isso não terá muito exagero. Este é o melhor 100 de Bangladesh! pic.twitter.com/utob80ygpi – Rajiv (@rajiv1841) 20 de fevereiro de 2025

Cem contra a Índia no Champions Trophy 102* – Chris Cairs, 2000145 – Andy Flower, 2002116* – Herschalle Gibbs, 2006128 – Shoaib Malik, 2009114 – Fakhar Zaman, 2017100 – Towid Hriday, 2025*#Indvban pic.twitter.com/prhypgn7dq – cricbeat (@cric_bate) 20 de fevereiro de 2025

Eu tenho ouvido o Towhid Hriday há alguns anos e, francamente, não tinha feito muito. Ele mostrou sua aula hoje. – Harsha Bhook (@BHogleharharsha) 20 de fevereiro de 2025

Respeito pelo jogador de Bangladesh Hriday e seu rei Mohammad Shami 🫀🫶 A maneira como Towhydoy jogou e fez do século contra o nosso jogador de boliche incrível quando ele tinha 40/5 e #Mohammedshami Rei 👑 por um motivo parabéns por um mais 5 pilha de wickt #Indvs pic.twitter.com/zhfuy4xduk -𓄂،͜͡𝓢࿐𝐄-𝐇𝐢𝐧𝐝 (@x08t10) 20 de fevereiro de 2025

Que golpe de reboque, que exigia muita força física e mental. Faça um arco ❤️ pic.twitter.com/aatowbvhhe – Crickt Crickt Cricket Blog (@crickt_broken) 20 de fevereiro de 2025

Para o futuro, Towhid Hriday. A tonelada do Doncella Odi sob pressão, contra um bom ataque de boliche também. – antigo (@ cskianian716) 20 de fevereiro de 2025

Cem por Towhid Hriday. 💯 – Em um estágio, Bangladesh estava lutando contra 35/5, Hriday pegou a carga e deu um excelente golpe. 👌 pic.twitter.com/sgnjwmxn1m – Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 20 de fevereiro de 2025

Equipes:

Bangladesh (Playing XI): Tanzid Hasan, Souumya Sarkar, Najmul Hossain Shanto (C), Towhid Hriday, Mohfiqur Rahim (W), Mehidy Hasan Miraz, Jaker Ali, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman

Índia (tocando XI): Rohit Sharma (C), Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Kl Rahul (W), Hardik Pandya, Axar Patel, Ravindra Jadja, Harshit Rana, Harshit Rana, Kuldeep Yadav,

