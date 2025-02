Uma mudança no jardim: Rick Pitino e St. John’s agora governam o Big East, enquanto a UConn desliza da montanha

NOVA YORK – Há um ano, o Big East era a UConn League e o topo do topo do basquete universitário foi reivindicado por Dan Hurley. O homem estava solidificando as lendárias credenciais ao orientar uma equipe de Huskies de todos os tempos para uma varredura do Campeonato do Big East e um recorde de 37-3, enquanto uma conquista para a eventual inclusão na sala é obtida da fama de Naismith Memorial: National Backlits.

Tão grandes foram aqueles Huskies, tão incansavelmente eficientes foram Hurley e os funcionários que construíram ao seu redor, que um programa da UConn que teve que substituir quatro NBA Draft As escolhas ainda receberam mais do que o benefício da dúvida que foi direcionada a esta temporada (classificação da pré -temporada: nº 3).

Quão bom seria o UConn? Poderia ser ótimo? de novo? A força de vontade de Hurley e a força de suas novas incorporações mantêm o chutamento de Connecticut, empurrando e esfregando contra alguém sobre aquele pináculo íngreme do basquete universitário?

Se você seguiu o esporte nos últimos três meses, sabe a resposta. Hurley e seus Huskies foram jogados do cume. Praticamente qualquer outro Resultado UConn, pois foi notoriamente 0-3 no convite Maui Ele se sentiu como um dramático balanço de pêndulo em um resultado convincente na introdução e no Si-se-If-Caxting após o torneio de dois anos da NCAA na história moderna.

Há boas vitórias na estrada na liga contra Creighton e Marquette, mas também há a horrível perda da estrada de 15 de fevereiro contra o Seton Hall que, até domingo à noite, ocupa o 209º lugar em Kenpom e só tem outro Big East Scalpe: Dopaul. . Além disso, houve vitórias anteriormente elogiadas que foram vistas em dezembro (Baylor, Gonzaga, Texas e Xavier), mas desde então eles caíram valor; Todos são equipamentos de bolhas no momento, nenhum melhor do que uma semente de 9/10 … que também é um território da UConn neste momento.

O que me leva ao que aconteceu na tarde de domingo no Madison Square Garden. San Juan 89, UConn 75.

Quão dramaticamente pode mudar a terra sob seus pés neste esporte. As montanhas são transformadas em pântanos. Ano após ano, as listas mudam, como o comportamento humano, então a esperança é eterna em todos os esportes. As equipes podem passar de excelente a bom ou pior, enquanto outras emergem para cuidar do território e se tornar os novos conquistadores.

Oi, San Juan’s.

Em 3 de fevereiro de 2024, a UConn entrou no MSG, venceu 77-64 e teve aproximadamente metade dos fãs no prédio. Rick Pitino não estava feliz com isso.

No domingo, a multidão da tempestade vermelha parecia estar perto de 70%. A areia foi banhada em iluminação carmesim quando o vídeo do hype antes do jogo saltou o conjunto, com os fãs da SJU superando os patrocinadores da UConn logo antes da ponta.

“Posso garantir que tivemos a maioria dos fãs hoje à noite. Não fizemos isso no ano passado”, disse Pitino. “Mas nossos fãs estavam lá grande hoje à noite.”

Quando San Juan Ele obteve uma vitória na estrada que veio por 16 diasEle apontou uma potencial mudança de guarda no Big East. Domingo foi a transição formal para a tempestade vermelha classificada, que conquistou sua 24ª vitória da temporada.

Pitino precisou de 22 meses para transformar um programa que havia caído durante a maior parte de sua existência neste século. (Em março de 2023, Pitino foi o treinador de Iona, que perdeu para a UConn na primeira rodada do torneio da NCAA, iniciando a corrida do domínio UConn).

O Renascimento de Pitino e sua reconstrução de St. John’s são uma das melhores histórias do basquete universitário e aceleram na velocidade do melhor mês do ano, aguardam a esquina.

“Eu pensei que jogamos nosso melhor jogo da temporada”, disse Pitino.

Amanhã Top 25 hoje: St. John’s aumentará no ranking de basquete da universidade após a declaração da declaração na UConn Kyle Boone

O que já foi de Connecticut agora pertence a St. John’s. Os Huskies não qualificados, que sofreram sua nona derrota da temporada, estão em uma queda perigosa que os viu perder três dos últimos cinco (e quase uma sala, Tomando uma vitória da casa no início da semana contra Villanova). Hurley disse que o domingo foi sua derrota mais desmoralizante desde o perigo do paraíso em novembro.

“Temos muitos defeitos”, admitiu Hurley após a perda. “Ao contrário de nossas equipes anteriores, onde houve literalmente más confrontos para nós, existem apenas algumas equipes que não são excelentes para (nós)”.

Este é Dan Hurley. Este é o UConn. Muitos defeitos?

Mas é verdade.

A tempestade vermelha lutou contra o Big East e mudou a hierarquia nesta conferência muito mais rápido do que qualquer um imaginou.

Considerar:

A sequência de vitórias de oito jogos da UConn no MSG terminou

St. John’s venceu 19 jogos em uma casa sazonal regular consecutiva pela primeira vez desde 1964-66

A UConn não derrotou duas equipes consecutivas dos 100 melhores dos 100 em mais de dois meses

Os Johnnies acabaram de variar a UConn na temporada regular pela primeira vez em 25 anos

St. John’s tem 15 vitórias na liga pela primeira vez desde 84-85

“Temos muitos defeitos”, disse Hurley depois de ser varrido por St. John’s. Getty



Uma equipe da Johnnies que entrou no jogo com uma média de 6,1 feitas com triplos teve sete nos primeiros 16 minutos. A SJU terminou 8, 19 de 3, excedendo sua taxa sazonal em 11,9 pontos percentuais (42,1 a 30,2).

A margem média de 50-32 foi a maior lacuna da UConn desde 2019.

“Obviamente, para nós, você joga contra esse time com essa defesa e essa recuperação e com esse tipo de asas e (Zuby) Ejifior e a pressão que eles podem colocar na tinta, se atirarem na bola do que o perímetro será um problema Para quem “Hurley disse.

A equipe de Hurley conseguiu obter o déficit para nove com 12:32, o atacante júnior Alex Karaban terminou com 17 pontos, o que deve ser bom para sua confiança no futuro, mas o resultado nunca esteve em dúvida.

A SJU fez isso em todos os participantes marcando pelo menos 12 pontos, além de esse feito raro.

“Para nós este ano, com nossa defesa, não podemos remover tudo”, disse Hurley.

Uma limusine Kadary Richmond insistiu em jogar. Pitino disse que 99% dos jogadores não teriam jogado neste jogo, mas não Richmond, que está lidando com dois ingleses. St. John’s realizou o tipo de desempenho que a UConn sabe muito bem … porque é isso que os Huskies estavam fazendo com as equipes para a maioria dos 2023 e 2024.

Teria sido bom ver Hurley e Pitino combinando com a ingenuidade e lutando por um resultado próximo em um conjunto de vingança pela UConn, mas não é onde nenhuma das equipes está no momento.

Esta é a equipe de St. John que nos prometeu. Não é a equipe da UConn que mais esperou.

A equipe Pitino tem um jogo de estrada contra o Butler, um fim em casa contra o Seton Hall e um jogo de estrada contra o Marquette para fechar a temporada regular. São dois jogos em segundo lugar Creighton. Isso acontecerá: o St. John’s ganhará um título do Big East pela primeira vez desde 1991-92.

E, exceto por um colapso, o Red Storm terá sua primeira coroa do Big East Independent desde 1984-85. Essa temporada incluiu uma corrida para a Final Four, a última na história da escola.

Domingo foi o último exemplo óbvio de como o domínio fugaz pode ser no atletismo universitário. Uconn, com ele No. 3 classe de recrutamento que chega em 2025Bem, você pode voltar entre os melhores do esporte em pouco tempo, mas agora é a hora de San Juan.

É o que acontece quando você tem ótimos treinadores em sua liga. A propriedade da montanha é prometida a qualquer pessoa.