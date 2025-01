Uma olhada na jornada de Fazel Atrachali na Liga Pro Kabaddi

Fazel Atracchali tem sido o defensor mais prolífico da Liga Pro Kabaddi.

Como defensor, não existe posição no esporte de kabaddi tão crucial quanto o canto esquerdo. As estatísticas falam por si: em sete das 11 temporadas da Pro Kabaddi League, o defensor com mais pontos de tackle foi o cornerback esquerdo. Há uma razão simples para isso: a maioria dos raiders opera pela direita, o que significa que vão diretamente contra o canto esquerdo.

Portanto, para o sucesso de uma equipe é necessário ter um jogador habilidoso e com a cabeça tranquila, que não só consiga deixar o atacante inquieto, mas também não se deixe tentar se tentar tentá-lo. Houve grandes jogadores, que souberam desempenhar o papel perfeitamente. Houve lendas que serão lembradas para sempre.

E houve alguns que foram mais altos do que isso. Embora nomes estejam sendo adicionados a esta lista de elite, poucos estariam acima de Fazel Atrachali.

Fazel, que estreou no PKL na segunda edição, tem sido de longe o melhor zagueiro da história do campeonato. Ele acumulou um total de 545 pontos de tackle em 188 jogos, a uma taxa de 2,7 tackles bem-sucedidos por jogo. Sua grandeza é definida pelo fato de o segundo melhor zagueiro da lista ser Surjeet Singh com 443 pontos de tackle.

O iraniano dominou a arte de quando entrar e quando ficar longe. E se você é um invasor tentando escapar de seu tornozelo revestido de ferro ou de um bloqueio cruel, provavelmente não conseguirá na maioria das vezes.

No entanto, não se trata apenas de suas proezas defensivas para Fazel. Sua experiência ao longo dos anos contribuiu para seu conhecimento e liderança no jogo. Atualmente, ele é o segundo capitão mais bem-sucedido da liga. Seu temperamento calmo (ele teria ficado zangado com seus companheiros apenas algumas vezes em 10 edições), combinado com algumas palavras em hindi e um tapinha em um zagueiro que cometeu um erro, ou em um atacante que está prestes a atacar , tornou o ‘Sultán’ o preferido entre jogadores, torcedores e especialistas.

O jogador de 32 anos conquistou dois títulos, além de algumas atuações louváveis. Vejamos agora a trajetória de um homem que, apesar de ser um jogador estrangeiro, se tornou um nome conhecido na Índia.

Temporada 11 (guerreiros de Bengala)

Fazel Atrachali se viu em um time repleto de estrelas do Bengal Warriorz, composto por jogadores como Maninder Singh, Nitesh Kumar e Nitin Dhankar, pela 11ª temporada. Embora tenha tido atuações muito melhores, seus números também não foram tão ruins desta vez, considerando a falta de apoio. O capitão da seleção iraniana marcou um total de 59 pontos de tackle, com uma taxa de sucesso de 50%.

Porém, o Warriorz teve uma temporada abaixo da média. Terminaram em décimo lugar na tabela, com apenas cinco vitórias em 22 jogos.

Temporada 10 (Gigantes de Gujarat)

Fazel fez um trabalho decente ao voltar para casa com os Gujarat Giants. Ele alcançou um total de 62 pontos de tackle em 23 jogos, com uma taxa de 48%. Mais importante ainda, ele conseguiu levar um time cheio de jovens jogadores aos playoffs. A equipe acabou ficando em quinto lugar ao final da fase do campeonato, mas foi derrotada pelo Haryana Steelers no Playoff.

Temporada 9 (Puneri Paltan)

Depois de três temporadas no U Mumba, o quatro vezes medalhista dos Jogos Asiáticos foi contratado pelo vizinho Puneri Paltan. Seus números não eram bons, mas isso porque seu principal objetivo era permanecer no tatame. Fazel alcançou um total de 56 pontos em tackles em 21 jogos, com uma taxa de tackle de 50%.

No entanto, ele conseguiu levar para a final um jovem time do Puneri Paltan, que perdeu Aslam Inamdar e Mohit Goyat por lesão. Paltan terminou em segundo lugar na tabela, mas perdeu de forma dolorosa por 29-33 para o Jaipur Pink Panthers na final.

Temporada 8 (U Mumba)

Em um dos muitos casos em que recebeu as rédeas para liderar um time jovem, Fazel teve uma temporada de pesadelo no U Mumba. Ele conseguiu marcar apenas 51 pontos de tackle em 22 jogos, a uma taxa de 41%, já que seu principal objetivo aqui também era não ficar no banco. A franquia de Mumbai também lutou para manter a forma, vencendo apenas sete dos vinte e dois jogos e terminando em décimo na tabela.

Temporada 7 (U Mumba)

A lenda iraniana deu continuidade aos atos heróicos da edição anterior, com um desempenho quase igualmente bom. Com um total acumulado de 82 pontos de tackle em 24 jogos, com uma taxa de acerto de tackle de 57%, ele ganhou o prêmio de “Melhor Defensor” pela segunda vez. Os campeões da segunda temporada tiveram ótimo desempenho e terminaram na quarta colocação da tabela. No entanto, a marcha pelo título foi interrompida quando os Bengal Warriors conquistaram uma vitória por 37-35 contra eles na semifinal.

Temporada 6 (U Mumba)

Fazel voltou para onde tudo começou, quando foi pego em U Mumba, por incríveis Rs. 1 Cr, tornando-o o jogador estrangeiro mais caro da época. Esta foi também a primeira temporada em que foi nomeado capitão a tempo inteiro, marcando o início de um capítulo glorioso. O cornerback esquerdo, que fez parte da seleção iraniana que conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo Kabaddi 2016, chegou à capitania do PKL como um peixe na água.

Ele conseguiu um total de 83 pontos de tackle em 23 jogos com uma enorme taxa de sucesso de 62%, sua melhor temporada até o momento. Com o estreante Siddharth Desai quebrando recordes dia sim, dia não, Mumba terminou em segundo lugar em seu grupo. Os UP Yoddhas encerraram seu sonho de playoff, derrotando o time nos playoffs.

Temporada 5 (Gigantes da Fortuna de Gujarat)

O iraniano jogou por um terceiro time em outras temporadas. Os recém-formados Gujarat Fortunegiants (agora Gujarat Giants) o envolveram. Fazel marcou 57 pontos de tackle no total, em 24 jogos, com uma taxa de sucesso de 55%. Ele também experimentou pela primeira vez a capitania, substituindo o capitão original Sukesh Hegde na segunda metade da temporada.

Foi um começo de sonho para a equipe, que terminou na liderança do grupo. Eles avançaram para a final, mas foram derrotados pelos Patna Pirates.

Temporada 4 (Piratas Patna)

Depois de obter muito sucesso em suas duas primeiras temporadas no U Mumba, Fazel mudou-se para o Patna Pirates. A história ficou ainda melhor para ele quando terminou como o melhor defensor da temporada. Com 52 pontos de tackle em 16 jogos e uma taxa de acerto de 63%, o canto esquerdo desempenhou um papel importante na conquista do segundo título consecutivo do Pirates. A equipe terminou na liderança da tabela e finalmente, no confronto de cúpula, derrotou de forma convincente os Panteras Cor de Rosa de Jaipur por 37-29.

Temporada 3 (U Mumba)

Depois de mostrar vislumbres de seu potencial em sua temporada de estreia, ele anunciou sua chegada ao PKL 3. Com Surender Nada sendo o cornerback esquerdo titular, Fazel só conseguiu disputar 11 partidas. No entanto, ele incendiou o tatame em suas oportunidades limitadas, marcando 33 pontos de tackle com uma taxa de sucesso impressionante de 70%. Ele se destacou em um time formado por alguns dos maiores jogadores da geração. U Mumba terminou no topo da tabela, mas sofreu uma derrota dolorosa por 28-31 na final.

Temporada 2 (U Mumba)

Com Nada presente na equipe, Fazel Atracchali quase não teve oportunidades ao longo da temporada. Participou de um total de cinco jogos, conquistando um total de 12 pontos. No entanto, ele mostrou vislumbres de seu potencial ao iniciar uma jornada épica para um futuro ‘GOAT’. Com a equipe qualificada, o iraniano foi titular do VII nos últimos dois jogos do campeonato, onde marcou seis e três pontos de tackle respectivamente.

O Mumba, vice-campeão da edição anterior, foi de longe o melhor time. Eles terminaram confortavelmente no topo da tabela de pontos, antes de derrotar o Bengaluru Bulls por 36-30 na final.

