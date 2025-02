Uma olhada na viagem de maneira Singh na Liga Pro Kabaddi

A maneira como Singh é o segundo agressor mais prolífico da história da PKL.

As palavras ‘longevidade’ e ‘agressor’ raramente aparecem juntos na mesma oração. Essa é a natureza do artigo, que é preciso mostrar uma mistura de agilidade, flexibilidade e força em cada incursão feita. Portanto, lesões são inevitáveis. No entanto, alguns jogadores lutaram contra o vento e a maré para estabelecer uma longa corrida e ter um impacto sólido a cada temporada.

O jeito que Singh é um desses nomes, que personificou a palavra longevidade. Tendo aparecido apenas na edição inaugural da liga, onde ele terminou como o terceiro melhor assaltante, ele ainda está sendo fortalecido, embora os ferimentos o tenham impedido nos últimos tempos.

Ele tem dois títulos da Liga Pro Kabaddi em seu nome para duas equipes diferentes, mas sempre será considerado uma lenda para o Bengal Warriors, considerando que ele faz comércio por eles desde a quinta edição. Depois de perder três temporadas antes disso devido a uma lesão, em seu retorno, ele mostrou o que a liga havia perdido no período, queimando o tapete.

Cumulativamente, o 34 -Year -Dold obteve 1528 pontos de incursão em 128 jogos a uma taxa de sucesso de 60,41%, com 78 Super 10 e 50 Super Readats. O segundo invasor mais prolífico da história da liga, sua USP tem sido seu poder, pois mostrou uma tendência a arda os alinhamentos defensivos da oposição. Boa sorte se você planeja fazer um tackle solo!

Leia também: PKL: os 10 melhores invasores com a maioria dos pontos de incursão na história da Liga Pro Kabaddi

Nessa nota, vamos dar uma olhada na viagem de maneira Singh pela Liga Pro Kabaddi.

Temporada 11 (Bengala Warriorz)

Gerenciamento Singh em ação em PKL 11 contra Haryana Steelers

O MANEIRO SINGH foi lançado pela segunda vez consecutiva, com o Warriorz Bengal (o nome da equipe mudou de Warriors) novamente usando o cartão final do Match para garantir seus serviços para Rs. 1.15 cr. No entanto, o Marquee Raider (que voluntariamente entregou a capitania à nova assinatura da lenda iraniana Fazel Atrachali) não estava no seu melhor, tendo que sentar vários jogos devido a lesões, o que também afetou seu desempenho no tapete. Finalmente, teve 100 pontos de incursão em 15 jogos, a uma taxa de 48,3%, com apenas seis super 10.

Infelizmente, apesar de ter uma roupa cheia de estrelas, a equipe lutou pelo ritmo, encerrando a temporada no décimo lugar na tabela de pontos, com apenas oito vitórias em vinte e dois jogos, marcando um quarto falha bem -sucedida em progredir para os nocautes.

10ª temporada (Bengala Warriors)

O menino de Dasuya, Punjab, foi libertado antes dos leilões, onde foi coletado pelos próprios Warriors (usando o cartão FBM) por Rs. 2.12 CR, tornando -o o terceiro jogador mais caro em leilões. Finalmente, acabou sendo o melhor agressor na edição, com 19 pontos Furrent em 21 jogos a uma taxa de sucesso de 61,18% (nove super anos). No entanto, sua equipe teve uma temporada decepcionante, terminando em sétimo lugar na mesa e perdendo um lugar nos playoffs para uma forte margem de quatorze pontos.

Leia também: Revisão da temporada de 11 da PKL: Warriorz deve manter Prashant Prossing como treinador para a próxima temporada?

Temporada 9 (Bengala Warriors)

Outra temporada de Mane Way Singh queima o tapete, mas o desempenho da equipe é abismal. Ele chegou em quinto na lista da maioria dos pontos de incursão, com 240 pontos de incursão. Uma taxa de greve de ataque de 65,56% e um total de 14 super 10 mostraram o impacto que teve. No entanto, a equipe não pôde seguir o exemplo de seu padrão, hesitando em segundo lugar, garantindo apenas oito vitórias em vinte jogos.

Temporada 8 (Bengala Warriors)

O início da pandemia iniciou uma rotina para os Warriors, que ainda não acabou. Após quatro temporadas, a Bengala de May não pôde entrar na PKL Knockouts pela primeira vez. A equipe terminou em nono lugar, vencendo apenas nove de seus vinte e dois jogos.

Foi muito lamentável que o melhor esforço para Manner tenha ocorrido no PKL 8. Ele marcou 264 pontos de incursão, a uma taxa de 65,33%. Em 22 jogos, o Raider obteve 16 super 10. No entanto, essa era a qualidade em exibição, que ele ainda era apenas o terceiro melhor agressor.

Leia também: PKL: Cinco melhores defensores no exterior de todos os tempos

Temporada 7 (Bengala Warriors)

Os números de maneira não eram muito diferentes dos da sexta entrega da competição. Tinha uma contagem de 205 pontos de incursão para uma taxa de ataque de 64,46%, com dez Super 10 e terminando em quinto na lista da maioria dos pontos de incursão. No entanto, a diferença era que o internacional indiano, que foi nomeado padrão de equipe no início da temporada, disse seu segundo título em quatro participações na liga.

Primeiro, eles terminaram em segundo lugar na mesa, mantendo sua consistência. Então eles vingaram de Draing Delhi por sua derrota nos playoffs na 6ª temporada, fazendo um retorno surpreendente para vencer os últimos 39-34. O que tornou esse esforço ainda mais louvável foi a ausência de seu talismã do choque da cúpula devido a uma lesão.

Temporada 6 (Bengala Warriors)

O Bengal Warriors realizou um forte desempenho para a segunda temporada sucessiva. Eles foram colocados em segundo lugar na mesa em sua zona de grupo após as partidas da liga, mas não puderam ir novamente, já que perderam para o Daabang Delhi no Eliminator 2.

O Raider mostrou que foi construído para a longa corrida, terminando como o melhor agressor com 206 pontos de incursão a uma taxa de sucesso de 54,78%. No total, ele tinha nove Super 10 em seu nome, semelhante à edição anterior. Em particular, nesta temporada, também se tornou o mais rápido dos 500 pontos de incursão.

Leia também: Os 10 melhores jogadores estrangeiros da história da Liga Pro Kabaddi

Temporada 5 (Bengala Warriors)

Depois que uma pausa de três falhas devido a uma lesão, a maneira retornou à Liga Pro Kabaddi. Foi comprado pela Bengal Warriors em Rs 45,50 lakh. Descanse como se costuma dizer, é história. Ele fez um retorno sensacional, terminando como o quinto melhor assaltante.

Ele garantiu 190 pontos de incursão em 21 jogos a uma taxa de ataque de 51,77%. O desempenho de Raider influenciou a equipe, quando eles terminaram no topo de sua tabela de zona do grupo. No entanto, seu título de março foi preso pelos eventuais campeões de Patna Pirates no qualificador 2.

Leia também: PKL: Cinco melhores assaltantes no exterior de todos os tempos

Temporada 1 (Jaipur Pink Panteras)

Mane Singh fez sua estréia em PKL para o Jaipur Pink Panthers na primeira temporada, a única edição em que ele não apareceu para os Warriors. Isso marcou o início de uma gloriosa raça PKL que o esperava mais tarde. O menino de Punjab conseguiu se destacar na equipe de Jasvir Singh e Navneet Gautam.

Finalmente, terminou como o terceiro melhor agressor, acumulando 130 pontos de ataque em 16 jogos a uma taxa de ataque de ataque de 74,28% (o melhor). Os Panteras terminaram no topo da tabela e eclipsaram o U Mumba 35-24 na final para elevar o título inaugural da Liga Pro Kabaddi.

Para mais atualizações, siga Khel agora Kabaddi FacebookAssim, TwitterAssim, Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.