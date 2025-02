Uma vez um amigo da equipe Ajinkya Rahane, Yashasvi Jaiswal, nascido em Bombaj

A segunda edição em andamento da Street Premier League (ISPL) tem novos cabeçalhos todos os dias. De uma unha mordaz a bater, esta liga fornece conforme o esperado. Graças ao apoio de grandes nomes, como os atores de Bollywood Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, Saif Ali Khan e outros, o torneio ISPL T10 é uma das maiores oportunidades para os iniciantes os iniciantes encontrarem seu críquete. Após o grande sucesso da primeira temporada, a segunda edição também está à beira de seu fim de negócios.

No domingo, Majhi Mumbai selou o primeiro lugar na mesa de pontos com uma vitória de 24 velocidades sobre Chennai Singams. Como Mumbai agora enfrentará o Falcon Risers Hyderabad na partida de qualificação 1 na quarta -feira, Chennai se curvou do torneio.

Apesar de perder o lado, essa jornada foi inesquecível para o capitão Chennai Sumeet Dhekale. Com 185 corridas em 10 jogos, Sumeet é atualmente o quinto cenário mais alto da temporada.

Sumit Dhekale impressionou todas as suas habilidades de liderança no ano passado, e o Singam manteve Mumbaikar, usando o direito de combinar o cartão por 10,10 lakh INR.

Curiosamente, este não é o começo de uma jornada de críquete para Sumeet. O Dhekale, de 36 anos, também se apresentou no Mumbai T20 para o norte da Pantera Mumbai, como Prithvi Shaw, Yasswi Jaiswal, Pravin Tambi, Swaplil Salvi, Vikrant Auti e Sairaj Patil entre seus companheiros de equipe. Ele fazia parte da equipe quando eles aumentaram o título em 2019.

“Ajinkya Rahane é uma pessoa muito mundana. Ele trata todos os jogadores igualmente e sempre prontos para ajudar a todos. Mesmo antes de jogar no ISP, conversei com ele e tirei algumas dicas. Ele me disse para ser expressivo em campo, não, para não se preocupar com os resultados “, disse Sumeet NDTV.

“Quando jogamos no T20 Mumbai, Yashasvi e Prithvi foram U19. Prithvi veio depois de tocar na Índia e até compartilhou comigo valiosos dicas de piscando “, acrescentou.

Quanto à importância do ISPL, Sumeet chamou o torneio T10 IPL para o críquete para iniciantes.

“O ISPL desempenha um papel importante na vida dos krykiecistas de futebol de tênis. Antes, independentemente dos torneios em que tocamos, eles tocavam nas ruas com um prêmio de 1 lakh Rs 1 lakh. O ISPL nos deu uma enorme luz no centro das atenções.

Mesmo na última partida da segunda temporada, Sumeet beijou e Blood por Chennai, mas seu time sucumbiu ao dominante Bombaim.

Escolhendo campos depois de vencer os lances, Chennai ficou para forçar sua decisão quando Mumbaj organizou um 122 gigante para 3 em seus 10 jogos. Em resposta, Singams poderia publicar 98 para 6.