UMass Lowell River Hawks x Maine Black Bears: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Ursos Negros do Maine @ UMass Lowell River Hawks

Registros atuais: Maine 12-8, UMass Lowell 13-6

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante na América Leste agendado para o encontro entre UMass Lowell River Hawks e Maine Black Bears às 18h00 horário do leste dos EUA na quinta-feira no Costello Athletic Center. O River Hawks mostra alguns músculos ofensivos, com média de 81,3 pontos por jogo nesta temporada.

UMass Lowell chega ao confronto depois de sofrer sua maior derrota desde 15 de novembro de 2024, no sábado. Eles sofreram uma derrota retumbante por 85-62 nas mãos de Bryant.

Embora tenha perdido, UMass Lowell quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde novembro de 2024.

Enquanto isso, Maine chegou ao jogo de sábado com três vitórias consecutivas… mas saiu com quatro. Eles superaram os Retrievers por 87-62. O desempenho ofensivo de alto nível foi uma grande reviravolta para os Black Bears, considerando seu desempenho de 57 pontos no jogo anterior.

A derrota da UMass Lowell caiu para 13-6. Quanto ao Maine, a vitória aumentou o recorde para 12-8.

A disputa de quinta-feira parece ser um confronto difícil: UMass Lowell vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 36,9 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o Maine, já que eles tiveram uma média de apenas 30,7. Dada a vantagem considerável da UMass Lowell nessa área, o Maine terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

UMass Lowell perdeu contra Maine em sua reunião anterior em março de 2024, caindo 71-65. Será que UMass Lowell terá mais sorte em casa do que na estrada?

História da série

UMass Lowell venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Maine.