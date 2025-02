UMass per concedere agli studenti denaro per metà del tribunale dopo aver rifiutato la società

Noah Lee, direttore delle informazioni e gestire le informazioni in UMass Amherst, ha guardato con noncuranza come il Minutewomen del Massachusetts è diventato mercoledì sera prima del tiro.

Editori birichini 2 correlati

Lee era seduto alle bancarelle quando è stato avvicinato da un promotore per possibilità di eventi promozionali, una società specializzata nelle competizioni di metà tempo. L’organizzatore ha chiesto a Lee se voleva partecipare alla sfida del mezzo tempo, che richiede una manciata di tiri per $ 10.000 per vincere denaro.

Poco dopo il cicalino dell’intervallo, il Massachusetts 36-26, Lee, è stato preso dal campo con il compito di affondare quattro tiri dritti in 30 secondi: layout, tiro libero, 3 report e mezzo giudice.

Quando il promotore ha dato a Lee un conto alla rovescia, Lee ha preso un tramonto e ha terminato il layout. Prima di abbattere un tiro libero.

“Noah per 3!” L’organizzatore ha detto prima che Lee facesse una puntura in un colpo di mezza corte.

Lee prese due indifferenti prima di affondarli per sembrare vincere la competizione. La folla al centro di Mullins ha urlato per la celebrazione.

“() Mezzo tribunale, (i) lo ha posato e realizzato come” Lords, ha una possibilità “, Lee ha detto Daily Collegian. “Quando è stato possibile, è stato abbastanza irreale. … Al momento è stato un sacco di divertimento.”

Dopo aver vinto la competizione, ha ricevuto una forma che ha firmato e riconosciuto di aver compreso le regole. Un rappresentante del Dipartimento di atletica del Massachusetts ha affermato che Lee che il promozionale e il prezzo della compagnia assicurativa avrebbero esaminato i suoi colpi e ha dichiarato che ciò avrebbe fatto una chiamata finale e che era severo nel mettere le gambe a metà campo.

Giovedì, Lee ha ricevuto un’e-mail dal rappresentante del Dipartimento di atletica del Massachusetts, che ha affermato che la società ha concluso che il suo piede era sulla linea per metà campo e non avrebbe ricevuto denaro.

Tuttavia, Lee sta cercando di fare il diritto.

Sebbene la decisione non sia arrivata da UMass, il dipartimento di atletica voleva assicurarsi che Lee fosse premiato per aver affondato tutti e quattro i colpi. UMass Offerto Biglietti Lee Suite e a bordo campo per la partita di basket domestica, carte regalo $ 100 in concessione in Mullins e borse di sviluppo UMass. La scuola gli ha anche offerto un’altra opportunità per partecipare alla competizione futura di tiro per $ 1.000. Il collettivo NIL del Massachusetts ha persino offerto a Lee un’altra possibilità di affondare solo mezzo tribunale per $ 10.000 mercoledì prossimo durante il Minfot del Massachusetts contro Davidson Wildcats.

Venerdì, il regista atletico Umass Ryan Bamford disse La scuola sta lavorando per ottenere la ricompensa di Lee $ 10.000. Cercano di avvicinarsi a denaro nel settore assicurativo. Tuttavia, se la scuola non può ottenere un “buon risultato”, ha detto Bamford, la scuola pagherà direttamente Lee.

La scuola ricompenserà Lee su un’altra partita di basket femminile Massachusetts, ha aggiunto Bamford.

Minutewomen è 13-10 nella stagione e corre su una corsia vincente con quattro partite.