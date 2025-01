Un giovane collezionista pesca una rara carta di Paul Skenes: ecco cosa ha da offrire Pirates a riguardo

Un collezionista di 11 anni di Los Angeles ha accumulato una figurina di baseball unica nel suo genere raffigurante Paul Skenes, Rookie of the Year della National League.

Topps ha annunciato martedì che è stata trovata una cartolina con l’autografo del lanciatore dei Pittsburgh Pirates e la toppa sulla maglia.

Ora arriva la parte divertente: vedere quanto vale sul mercato aperto.

Un collezionista può ottenere un bottino enorme se vuole scambiarlo con i Pirati, che hanno messo insieme un pacchetto che include 30 anni di abbonamenti dietro casa base al PNC Park in cambio di una carta. Oltre agli abbonamenti, l’offerta Pirati comprende anche una partita di softball per 30 persone al PNC Park, due maglie autografate da Paul Skenes e un incontro con il lanciatore stella.

La fidanzata di Skenes, la ginnasta e influencer della LSU Livvy Dunne, offre al titolare della carta l’opportunità di giocare con lei in una suite di lusso sul campo durante una delle partenze di Skenes.

La carta potrebbe avere un valore piuttosto elevato altrove, dato il brillante futuro che il 22enne Skenes potrebbe avere davanti a sé. È anche arrivato terzo nella votazione del NL Cy Young Award dopo un’eccezionale stagione da rookie nel 2024.

La prima scelta assoluta nel draft amatoriale del 2023 ha fatto il suo debutto in Major League a maggio e ha messo insieme una delle stagioni da rookie più impressionanti degli ultimi tempi. Skenes è stato nominato lanciatore titolare della NL nell’All-Star Game dopo appena 11 partite e ha concluso la stagione 11-3 con un’ERA di 1,96 in 23 partite.

Skenes ha detto durante il fine settimana di non aver preso in considerazione la possibilità di firmare un accordo a lungo termine per rimanere a Pittsburgh, dicendo invece che è concentrato nell’aiutare i Pirati a fare un passo verso la contesa nel 2025.

Rapporto dell’Associated Press.

