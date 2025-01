Un recupero in ritardo di Wembanyama aiuta gli Spurs a superare una grande serata per Jockey

Victor Wembanyama ha rubato un passaggio a Nikola Jokic a quattro secondi dalla fine per aiutare i San Antonio Spurs a resistere e battere i Denver Nuggets 113-110 venerdì sera.

Wembanyama ha chiuso con 35 punti e 18 rimbalzi aiutando gli Spurs a superare una grande serata di Jokic. Il tre volte MVP ha messo a segno 41 punti, 18 rimbalzi e 9 assist, arrivando appena al di sotto della sua 15esima tripla doppia della stagione.

È stata la sesta partita dalla fusione NBA/ABA nel 1976 – e la prima dal 2019 – a registrare un record di 35 punti e 15 rimbalzi.

Denver aveva la palla per uno a 17 secondi dalla fine. Jokic ha provato a passare a un compagno di squadra, ma Wembanyama lo ha intercettato e ha servito Devin Vassell per chiudere la partita.

“Penso che quest’anno sia migliore rispetto all’anno scorso e penso che sarà ancora migliore”, ha detto Jokic di Wembanyama. “Penso che sia un giocatore speciale. Penso che sia unico nel suo genere e sarà ricordato per sempre”.

Wembanyama ha apprezzato l’opportunità di giocare contro Jokic e ha detto che l’esperienza può solo aiutarlo a migliorare.

“Più volte MVP, presto sarà di nuovo MVP”, ha detto di Jokic. “Non potrei chiedere un modo migliore per migliorare.”

Michael Porter Jr. ha sbagliato un 34 piedi sulla sirena che avrebbe mandato la partita ai supplementari. Ha concluso con 22 punti per i Nuggets, la cui serie di tre vittorie consecutive si è interrotta.

L’allenatore ad interim degli Spurs Mitch Johnson ha attribuito il merito alla compostezza della sua squadra.

“Pensavo che ogni volta che ci mettevano alle corde, pensavo che saremmo saliti di livello e lottato per tornare in gioco, il che è stato bello da vedere”, ha detto.

Wembanyama ha commesso il suo quinto fallo a 8:46, ma se lo è scrollato di dosso e ha segnato due triple profonde per dare a San Antonio un vantaggio di 97-92 con 7:52 rimanenti.

Denver era in vantaggio di cinque punti, ma gli Spurs hanno segnato sei punti consecutivi portandosi in vantaggio per 109-108 e impostando i momenti finali.

Wembanyama, che sabato compirà 21 anni, ha ora a disposizione tre partite da 35 punti e 15 rimbalzi per superare il pareggio con Shaquille O’Neal per il secondo maggior numero di partite di questo tipo nella storia della NBA prima del 21° compleanno di un giocatore. John Drew è in testa con quattro.

Jokic, nel frattempo, ha registrato la sua settima partita in carriera con almeno 40 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, rompendo il pareggio con Joel Embiid per la seconda partita di questo tipo dalla fusione, dietro alle nove di Giannis Antetokounmpo. Jokic ha effettuato 36 tiri, i secondi della sua carriera.

“Adoro quanto sia aggressivo”, ha detto l’allenatore di Denver Michael Malone. “Stasera ha segnato 41 punti, ha avuto 18 rimbalzi, 9 assist, 2 palle recuperate. E il modo in cui hanno giocato contro di lui, la copertura uno contro uno, erano a terra e tiravano e lui ha realizzato 3 canestri”. È uno dei migliori tiratori da tre punti della NBA quest’anno, quindi mi è piaciuto quanto fosse aggressivo.”

Cibo da asporto

Spurs: Wembanyama a volte è stato inarrestabile, ma ha anche commesso otto palle perse per quasi registrare una tripla doppia indesiderata. Il resto della squadra ha effettuato solo sei sostituzioni.

Nuggets: chiaramente consapevole della presenza di Wembanyama in difesa, nel dribbling e nel tiro. Porter non ha mostrato paura schiacciando al 2:35 con Wembanyama vicino al bordo.

Momento chiave

A metà del terzo quarto le squadre centrano una raffica di tre punti. Gli Spurs ne hanno segnati tre di fila e Denver ne ha realizzati due per un totale di 15 punti in un arco di 67 secondi.

Statistiche chiave

I Nuggets sono scesi sul 2-5 nella prima partita consecutiva. Avevano vinto tutte e sei le partite di ritorno prima di sabato sera.

Altro

Le squadre si incontreranno di nuovo sabato sera a San Antonio.

Questo rapporto ha utilizzato informazioni provenienti da ESPN Research e The Associated Press.